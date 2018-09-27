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Ученые NASA сделают поиски инопланетян более успешными с новым оборудованием

Учёные NASA намерены продолжить поиски инопланетной жизни при помощи новых разработок. Новинка будет отличаться от прежней программы SETI.

Ученые NASA сделают поиски инопланетян более успешными с новым оборудованием


Специалисты NASA создали новое оборудование, которое сможет искать в космосе «технические» сигналы. Космический аппарат «TESS», с новым установленным «фильтром», может различать источники электромагнитного излучения, которые оставляют инопланетные представители, от шума звёзд.

Эксперты NASA провели анализ всех ошибок прежней программы SETI и утверждают, что благодаря новой разработке поиск инопланетян в космосе станет более успешным.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:21

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