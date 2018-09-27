Ученые NASA сделают поиски инопланетян более успешными с новым оборудованием

Специалисты NASA создали новое оборудование, которое сможет искать в космосе «технические» сигналы. Космический аппарат «TESS», с новым установленным «фильтром», может различать источники электромагнитного излучения, которые оставляют инопланетные представители, от шума звёзд.Эксперты NASA провели анализ всех ошибок прежней программы SETI и утверждают, что благодаря новой разработке поиск инопланетян в космосе станет более успешным.