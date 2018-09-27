Пластический хирург: Борис Моисеев плохо себя чувствует из-за процедур красоты

Некоторые недоброжелатели считают причиной ухудшения здоровья Моисеева последствия многочисленных пластических операций. Артист уже перенес несколько лет назад инсульт, в результате которого ему заново пришлось учиться говорить и ходить. Сейчас 64-летний Моисеев посещает концерты коллег как зритель, он плохо себя чувствует и соответственно выглядит.В чем причина отекшего лица Бориса Моисеева знает челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Специалист рассмотрел фотографии артиста и пришел к выводу, что он посещает до сих пор клиники красоты, где в лицо ему вкалывают инъекции, содержащие гиалуроновую кислоту, которой удерживается влага на лице. Только организм певца ослаблен, при этом отеки создаются обратным эффектом гиалуронке.