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Пластический хирург: Борис Моисеев плохо себя чувствует из-за процедур красоты

Общественность снова вспомнила о известном танцовщике и исполнителе Борисе Моисееве, после того, как он посетил похороны Иосифа Кобзона. Многие обратили внимание, что артист выглядит неважно, даже известный эзотерик сделал прогноз, в котором рассказал, что артисту угрожает повторный инсульт, случиться который может в течение двух лет.

Пластический хирург: Борис Моисеев плохо себя чувствует из-за процедур красоты


Некоторые недоброжелатели считают причиной ухудшения здоровья Моисеева последствия многочисленных пластических операций. Артист уже перенес несколько лет назад инсульт, в результате которого ему заново пришлось учиться говорить и ходить. Сейчас 64-летний Моисеев посещает концерты коллег как зритель, он плохо себя чувствует и соответственно выглядит.

В чем причина отекшего лица Бориса Моисеева знает челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Специалист рассмотрел фотографии артиста и пришел к выводу, что он посещает до сих пор клиники красоты, где в лицо ему вкалывают инъекции, содержащие гиалуроновую кислоту, которой удерживается влага на лице. Только организм певца ослаблен, при этом отеки создаются обратным эффектом гиалуронке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:01

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