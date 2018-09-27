Пластический хирург: Борис Моисеев плохо себя чувствует из-за процедур красоты
Общественность снова вспомнила о известном танцовщике и исполнителе Борисе Моисееве, после того, как он посетил похороны Иосифа Кобзона. Многие обратили внимание, что артист выглядит неважно, даже известный эзотерик сделал прогноз, в котором рассказал, что артисту угрожает повторный инсульт, случиться который может в течение двух лет.
Некоторые недоброжелатели считают причиной ухудшения здоровья Моисеева последствия многочисленных пластических операций. Артист уже перенес несколько лет назад инсульт, в результате которого ему заново пришлось учиться говорить и ходить. Сейчас 64-летний Моисеев посещает концерты коллег как зритель, он плохо себя чувствует и соответственно выглядит.
В чем причина отекшего лица Бориса Моисеева знает челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Специалист рассмотрел фотографии артиста и пришел к выводу, что он посещает до сих пор клиники красоты, где в лицо ему вкалывают инъекции, содержащие гиалуроновую кислоту, которой удерживается влага на лице. Только организм певца ослаблен, при этом отеки создаются обратным эффектом гиалуронке.
Некоторые недоброжелатели считают причиной ухудшения здоровья Моисеева последствия многочисленных пластических операций. Артист уже перенес несколько лет назад инсульт, в результате которого ему заново пришлось учиться говорить и ходить. Сейчас 64-летний Моисеев посещает концерты коллег как зритель, он плохо себя чувствует и соответственно выглядит.
В чем причина отекшего лица Бориса Моисеева знает челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Специалист рассмотрел фотографии артиста и пришел к выводу, что он посещает до сих пор клиники красоты, где в лицо ему вкалывают инъекции, содержащие гиалуроновую кислоту, которой удерживается влага на лице. Только организм певца ослаблен, при этом отеки создаются обратным эффектом гиалуронке.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:01