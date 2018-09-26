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NASA нашли потерянный марсоход Opportunity

Специалисты NASA нашли потерявшийся марсоход Opportunity. По переданным данным с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter видно, где он находится.

NASA нашли потерянный марсоход Opportunity


После изучения первых присланных фотографий с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter было установлено, что марсоход Opportunity находится в районе Долины Настойчивости. Он не передвигается, не передаёт никаких данных и не выходит на связь. В NASA считают, что причиной предположительной потери аппарата стала пыльная буря, которая прошла на Марсе.

Специалисты полагают, что на восстановление заряда солнечных батарей марсоходу понадобится около двух месяцев. После того, как зарядки источника питания будет достаточно, Opportunity проведёт самодиагностику. Специалисты NASA считают, что если до февраля 2019 года марсоход Opportunity не проявит признаков жизни, тогда его признают утерянным.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:16

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