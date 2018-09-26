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В Воронеже 9-ти месячный мальчик умер во сне

В Воронеже 25-го сентября умер ребенок возрастом 9 месяцев. Как сообщается, мальчик погиб во сне.

В Воронеже 9-ти месячный мальчик умер во сне


Согласно показаниям матери погибшего, в районе 10-ти вечера девушка почувствовала, что с ребенком что-то не так, в связи с чем вызвала скорую помощь. На момент, когда доктора приехали, ребенок был уже мертв. Приехавшие медики констатировали смерть младенца, так как оказывать помощь было уже невозможно. Судя по некоторым данным, ребенок погиб во время сна. Также источники утверждают, что перед смертью мать кормила ребенка, затем оставила его на время.

Дополнительные сведения по данному делу не сообщаются, впрочем, сотрудники местной полиции начали проверку для выяснения всех обстоятельств, которые привели к гибели ребенка. По неподтвержденной информации, перед тем, как обратиться в скорую помощь, мать обнаружила ребенка бездыханным, что и стало причиной вызова докторов.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:41

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