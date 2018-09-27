Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в блондинку

Если ради «Малефисенты» артистка надела накладные скулы и рога, то для сьемок в новом фантастическом фильме «Come Away» голливудская звезда стала блондинкой. Отмечается, что новый образ знаменитости является париком.Драма «Come Away» создана на основе популярной сказки «Алиса в Стране чудес», режиссером которой является Бренда Чепмен. Главные роли исполнят Дэвид Оэлово и Анджелина Джоли.