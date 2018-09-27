АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.76
Курс валют на 27.09.2018

Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в блондинку

43-летняя Анджелина Джоли постоянно удивляет своих фанатов сменой образов. В этот раз голливудская актриса для новой роли стала блондинкой, чем вызвала восторг у поклонников.

Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в блондинку


Если ради «Малефисенты» артистка надела накладные скулы и рога, то для сьемок в новом фантастическом фильме «Come Away» голливудская звезда стала блондинкой. Отмечается, что новый образ знаменитости является париком.

Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в блондинку


Драма «Come Away» создана на основе популярной сказки «Алиса в Стране чудес», режиссером которой является Бренда Чепмен. Главные роли исполнят Дэвид Оэлово и Анджелина Джоли.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Vivo планирует представить новый
Ученые NASA сделают поиски инопланетян более
Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в
Новый кроссовер Cherry Tiggo 7 FLY поступил в
Комиссия FCC раскрыла технические характеристики
Ученые назвали самые вредные алкогольные напитки
Пластический хирург: Борис Моисеев плохо себя
Компьютер Apple-1 продали на аукционе за $375 000
Ученые разработали помогающую справиться с
Илатьянский "Мятежник" Ribelle от Maserati
«Шикарная женщина!»: Натали в Сети обнародовала
Новый смартфон Honor 8C получил технологию
Ученые расшифровали древнеегипетское любовное
Летающий автомобиль Transition готовится к выходу
Смартфон Huawei Mate 20 Pro обошел iPhone XS в
Ученые из России сохранили свойства топлива после
Эксперты предложили решения нескольких проблем
Компания Microsoft выпустила приложения Office
Американские ученые предложили ввести в школах
Оксана Самойлова обсудила будущее своей дочери с
Ученые предложили систему обнаружения свинца в
Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio
Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не
Компания Alibaba представила робота-портье Space
Сегодня бизнес в Москве чувствует себя более
В РФ восстановят производство легендарных
По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет
Алена Водонаева рассказала, что после смерти Аллы
Ани Лорак опубликовала снимок в слишком
Ученый обнаружил зигзагообразный корабль
Просмотреть все новости