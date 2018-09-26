Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей

OnePlus 6 6/64GBСредняя стоимость такого смартфона в России составляет порядка 36 тысяч рублей. Многие западные эксперты назвали устройство «убийцей флагманов», так как оно имеет отличные технические характеристики. На многих сервисах прибор получил высшие баллы от специалистов. Устройство всего за три недели после презентации смогло преодолеть барьер в 1 миллион продаж. OnePlus 6 имеет дисплей на 6 дюймов, созданный по стандарту AMOLED. Также он получил характерную для многих современный устройств «монобровь», на которой разместились переговорный динамик, передняя камера и датчик приближения. В качестве процессора для смартфона был выбран Qualcomm Snapdragon 845, работающий совместно с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от версии. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 3,3 тысячи миллиампер часов. На задней панели смартфона разместилась камера с двойным модулем, разрешение которого составляет 16 и 20 мегапикселей соответственно. По многим параметрам устройство значительно опережает флагманы, но имеет при этом невысокую стоимость, что делает его одним из лучших представителей серии.Honor View 10 128GB / 6GBВ России за данный смартфон придется отдать порядка 33,5 тысячи рублей. Официальная презентация устройства Honor View 10 состоялась 29 января текущего года. На нескольких крупных площадках оно имеет более 90 процентов положительных отзывов. В частности, благодаря аккумулятору на 4,2 тысячи миллиампер часов смартфон может работать более 20 часов в активном режиме. На задней панели устройства разместилась двойная камера с двумя объективами. Первый имеет разрешение в 16 мегапикселей и отвечает за цветопередачу. Второй монохромный объектив на 20 мегапикселей создает очертание снимка, ввиду чего он получается более четким. Среди особенностей устройства многие пользователи выделили удобную фирменную оболочку, располагающую массой полезных утилит для разного применения.Huawei P20 ProВ России стоимость устройства составляет порядка 53 тысяч рублей. В продаже смартфон появился в апреле текущего года. В настоящее время на портале «Яндекс.Маркет» он имеет 72 процента положительных отзывов. Huawei P20 Pro получил дисплей на 6,1 дюйма с разрешением FullHD+. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 8.1, но при желании пользователи могут обновить ее до более актуальной. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Результат теста UL Benchmarks составил 9 часов 53 минуты. В качестве чипа на смартфон установили процессор Kirin 970, работающий совместно с графическим ускорителем Mali-G72 MP12. Смартфон Huawei P20 Pro вооружён тремя основными камерами, созданными в сотрудничестве с немецким фотопроизводителем Leica. Благодаря использованию объективов разного типа пользователи могут делать снимки отличного качества, сопоставимого с профессиональными фотокамерами. Также важную роль в работе устройства играет фокусировка в трехмерном пространстве, дающая возможность четко отделять объекты друг от друга. Huawei P20 Pro также признан одним из лучших смартфонов современности благодаря камере.Samsung Galaxy Note 9 128GBВторое место в рейтинге досталось смартфону Samsung Galaxy Note 9 со стоимостью от 66 тысяч рублей. Прибор появился в продаже в конце лета текущего года, но быстро получил популярность благодаря высокой производительности и массе других характерных особенностей. Он работает на базе процессора Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Вместе с ним устанавливают постоянные накопители от 128 до 512 гигабайт. В Европе и России смартфон продается на базе процессора Exynos 9810, который имеет примерно такие же характеристики производительности, как и Snapdragon 845.Xiaomi Mi 8 6/128GBВ России за данное устройство придется отдать порядка 31 тысячи рублей. В целом, Xiaomi Mi 8 почти ничем не отличается от других смартфонов, приведенных в топе. Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630 и имеет 6 гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства разместилась двойная камера с разрешением по 12 мегапикселей. Также в нем есть система 3D-сканирования лица, но разработчики решили оставить и дактилоскопический датчик в качестве альтернативы.