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В Башкирии в подъезде многоэтажки нашли тело 14-летнего подростка

В городе Стерлитамак, 25 сентября, в подъезде многоэтажного дома было найдено тело 14-летнего подростка. По предварительным данным молодой человек погиб от паров газа.

В Башкирии в подъезде многоэтажки нашли тело 14-летнего подростка


Во вторник, 25 сентября, на втором этаже многоэтажного дома на улице Артёма около 16 часов жильцы обнаружили подростка, который лежал на лестничной площадке. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но к приезду врачей мальчик перестал реагировать на внешние раздражители.

По предварительным данным, несовершеннолетний подросток вдыхал газ. В результате этого развивается удушье и отёк лёгких, наступает острая сердечная недостаточность, организм накапливает токсины. В совокупности всё это приводит к летальному исходу. Стало известно, что мальчик на учёте не стоял. Друзья школьника рассказали, что после уроков все пошли домой, как он оказался в подъезде чужого дома, они не знают.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели ребёнка ведётся следствие.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:19

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