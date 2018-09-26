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Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и полностью изменила черты своего лица

Зрители «Дома-2» по праву называют Алиану Устиненко одной из самых красивых участниц за всю историю телепроекта. Она очень часто меняет свой образ, но всегда выглядит очень привлекательно и нравится фанатам.

Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и полностью изменила черты своего лица


Однако несколько дней назад девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, которая вызвала массу вопросов, ведь на ней она совершенно не похожа на саму себя, больше напоминая восковую фигуру или манекен.

«Я так умело прячу свою боль, что люди завидуют моему счастью», - написала Алиана в комментариях.


Стоит сказать, что подписчики участницы оказались после увиденного в ступоре и совершенно не знали как реагировать. Многие и вовсе не с первого раза поняли, что на снимке позирует их любимица, а не какая-нибудь актриса из турецких фильмов, не имеющая никаких изъянов на лице и даже морщин.

Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и полностью изменила черты своего лица


«Не только умело прячет боль, еще и фотошопит… Аль, мы же все видим тебя в эфире, и там ты далеко не такая Барби. Для чего вести блог гуманоида? Будь собой», «Ты умело прячешь себя, вообще другое лицо как будто не ты», «А то, что ты сама на себя не похожа, тебя не смущает?», «Фотошоп делает чудеса», - высказались они.


Что касается Устиненко, то она не отреагировала ни на один гневный комментарий и не ответила ни на один вопрос, судя по всему, предпочитая не раскрывать информацию о том, сколько часов она просидела над своим фото, дабы изменить свое лицо до неузнаваемости.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:16

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