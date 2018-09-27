Новый кроссовер Cherry Tiggo 7 FLY поступил в продажу до анонса

Переработанный автомобиль получил новые бампера, а также радиаторную решетку и противотуманные фары, благодаря чему вид спереди существенно изменился. Задние осветительные приборы также подверглись определенным изменениям. Комфорт пассажиров обеспечивает улучшенный климат-контроль, который, по мнению экспертов, рассчитан на 2 зоны. Также интерьер дополняет сенсорный мультимедийный комплекс и устройство для беспроводной зарядки мобильных телефонов.Двигатель Tiggo 7 FLY объемом 1,5 литра будет выдавать мощность 147-ми лошадиных сил, а дополнит его 6-ти ступенчатая коробка передач, роботизированная или механическая. Привод у машины будет исключительно передний. В начале 2019 года российские дилеры начнут продажу предыдущей версии данной модели.