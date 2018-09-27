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Новый кроссовер Cherry Tiggo 7 FLY поступил в продажу до анонса

Официальный анонс Cherry Tiggo 7 FLY запланирован на 27-е сентября, однако автомобиль уже поступил в продажу некоторым дилерам. Впрочем, стоимость новинки до сих пор не раскрывается.

Новый кроссовер Cherry Tiggo 7 FLY поступил в продажу до анонса


Переработанный автомобиль получил новые бампера, а также радиаторную решетку и противотуманные фары, благодаря чему вид спереди существенно изменился. Задние осветительные приборы также подверглись определенным изменениям. Комфорт пассажиров обеспечивает улучшенный климат-контроль, который, по мнению экспертов, рассчитан на 2 зоны. Также интерьер дополняет сенсорный мультимедийный комплекс и устройство для беспроводной зарядки мобильных телефонов.

Двигатель Tiggo 7 FLY объемом 1,5 литра будет выдавать мощность 147-ми лошадиных сил, а дополнит его 6-ти ступенчатая коробка передач, роботизированная или механическая. Привод у машины будет исключительно передний. В начале 2019 года российские дилеры начнут продажу предыдущей версии данной модели.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:31

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