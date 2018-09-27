Ученые назвали самые вредные алкогольные напитки

На первом месте пиво. Ученые считают, что его очень опасно пить постоянно, особенно в жару. В летние дни всегда хочется охладиться, но при употреблении пива печень вздувается и работает в ослабленном режиме, а это чревато различными заболеваниями. Производители этого напитка добавляют в его состав так называемый гормон счастья, этот факт приводит к постоянной привычке употреблять пиво.Второе место занял ликер. Этот тип напитка нельзя пить в больших количествах. Результатом употребления ликера является сильное опьянение и головная боль. Данный напиток наносит вред поджелудочной, а также способствует увеличению веса.Следующее место досталось шампанскому. Игристое вино опасно для печени. Также его частое употребление может вызывать боли в желудке или отравление.На последнем мести оказались коктейли, которые являются калорийной "бомбой" и буквально атакуют человеческий организм. Коктейли повышают вес, опасны для печени и наносят вред зубной эмали.