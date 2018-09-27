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Ученые назвали самые вредные алкогольные напитки

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые хуже всего влияют на человеческий организм. Специалисты составили соответствующий рейтинг.

Ученые назвали самые вредные алкогольные напитки


На первом месте пиво. Ученые считают, что его очень опасно пить постоянно, особенно в жару. В летние дни всегда хочется охладиться, но при употреблении пива печень вздувается и работает в ослабленном режиме, а это чревато различными заболеваниями. Производители этого напитка добавляют в его состав так называемый гормон счастья, этот факт приводит к постоянной привычке употреблять пиво.

Второе место занял ликер. Этот тип напитка нельзя пить в больших количествах. Результатом употребления ликера является сильное опьянение и головная боль. Данный напиток наносит вред поджелудочной, а также способствует увеличению веса.

Следующее место досталось шампанскому. Игристое вино опасно для печени. Также его частое употребление может вызывать боли в желудке или отравление.

На последнем мести оказались коктейли, которые являются калорийной "бомбой" и буквально атакуют человеческий организм. Коктейли повышают вес, опасны для печени и наносят вред зубной эмали.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:31

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