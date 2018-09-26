Ксения Царицына потратила на повторную свадьбу 25 миллионов рублей
Миссис Россия Мира 2018 Ксения Царицына и самарский олигарх во второй раз сыграли свадьбу стоимостью более 20 миллионов рублей. Первая церемония бракосочетания состоялась в прошлом году, она настолько была масштабной, что ее не обошла стороной даже западная пресса.
В 2017 году свадьба Ксении Царицыной проходила в концертном зале Барвиха Luxury Village. Для праздника были изготовлены специальные декорации из стекла, а 400 гостей развлекали такие музыканты, как Полина Гагарина и группа «Ленинград». После свадьбы девушка призналась, что не хотела бы, чтобы эта сказка быстро закончилась.
И вот через год на своей странице в Instagram девушка сообщила, что они решили повторить. При этом для повторной свадьбы был выбран аналогичный зал и такие же музыканты. Отличие от первого бракосочетания состояло в наряде невесты, который светился в темноте. Кроме того, увеличился гонорар для музыкантов, поэтому вторая свадьба обошлась уже в 25 миллионов рублей.
Стоит отметить, что до свадьбы Ксения Царицына и самарский бизнесмен долгое время жили в гражданском браке и воспитывали двух детей.
В 2017 году свадьба Ксении Царицыной проходила в концертном зале Барвиха Luxury Village. Для праздника были изготовлены специальные декорации из стекла, а 400 гостей развлекали такие музыканты, как Полина Гагарина и группа «Ленинград». После свадьбы девушка призналась, что не хотела бы, чтобы эта сказка быстро закончилась.
И вот через год на своей странице в Instagram девушка сообщила, что они решили повторить. При этом для повторной свадьбы был выбран аналогичный зал и такие же музыканты. Отличие от первого бракосочетания состояло в наряде невесты, который светился в темноте. Кроме того, увеличился гонорар для музыкантов, поэтому вторая свадьба обошлась уже в 25 миллионов рублей.
Стоит отметить, что до свадьбы Ксения Царицына и самарский бизнесмен долгое время жили в гражданском браке и воспитывали двух детей.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:30