В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины
Местный житель посёлка Березовик Тихвинского района в Ленодласти, сообщил в полицию о том, что в машине УАЗ находится мужчина, завёрнутый в покрывало. Человек не реагирует на стук в двери машины и не подаёт никаких признаков жизни.
25 сентября в 17: 30 житель посёлка сообщил в полицию, что в конце Рябковского переулка стоит машина УАЗ. Внутри находится мужчина, завёрнутый в покрывало. На стуки и крики он не реагирует, и не подаёт никаких признаков жизни. Прибывшая карета «Скорой помощи» установила, что смерть наступила без внешних признаков насильственной смерти.
Личность погибшего установили по документам на машину. Им оказался 66-летний житель города Сестрорецка. По данному происшествию идёт расследование.
25 сентября в 17: 30 житель посёлка сообщил в полицию, что в конце Рябковского переулка стоит машина УАЗ. Внутри находится мужчина, завёрнутый в покрывало. На стуки и крики он не реагирует, и не подаёт никаких признаков жизни. Прибывшая карета «Скорой помощи» установила, что смерть наступила без внешних признаков насильственной смерти.
Личность погибшего установили по документам на машину. Им оказался 66-летний житель города Сестрорецка. По данному происшествию идёт расследование.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:53