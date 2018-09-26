В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины

25 сентября в 17: 30 житель посёлка сообщил в полицию, что в конце Рябковского переулка стоит машина УАЗ. Внутри находится мужчина, завёрнутый в покрывало. На стуки и крики он не реагирует, и не подаёт никаких признаков жизни. Прибывшая карета «Скорой помощи» установила, что смерть наступила без внешних признаков насильственной смерти.Личность погибшего установили по документам на машину. Им оказался 66-летний житель города Сестрорецка. По данному происшествию идёт расследование.