АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся людей у водопада и попал на видео
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины

Местный житель посёлка Березовик Тихвинского района в Ленодласти, сообщил в полицию о том, что в машине УАЗ находится мужчина, завёрнутый в покрывало. Человек не реагирует на стук в двери машины и не подаёт никаких признаков жизни.

В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины


25 сентября в 17: 30 житель посёлка сообщил в полицию, что в конце Рябковского переулка стоит машина УАЗ. Внутри находится мужчина, завёрнутый в покрывало. На стуки и крики он не реагирует, и не подаёт никаких признаков жизни. Прибывшая карета «Скорой помощи» установила, что смерть наступила без внешних признаков насильственной смерти.

Личность погибшего установили по документам на машину. Им оказался 66-летний житель города Сестрорецка. По данному происшествию идёт расследование.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Скорость решения задач зависит от
В Башкирии в подъезде многоэтажки нашли тело
Алиана Устиненко перестаралась в фотошопе и
Эксперты: Себестоимость комплектующих iPhone XS
Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную
В Ленобласти в машине нашли завёрнутое в
Рэпер Lil Xan оказался в больнице из-за
Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект
Госдума единогласно одобрила поправки Владимира
Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и
Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с
В Швейцарии найдена бронзовая рука возрастом 3,5
Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову
Ляйсан Утяшева поделилась своей «толстой»
Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся
Смартфон Apple iPhone XR может стать дефицитным
Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны
«Дом-2»: От Ильи Яббарова беременны сразу две
Honda представили обновленный седан Civiс
Физики выяснили тайну загадочных радиопомех во
«Развод неизбежен»: Фанаты уверены в изменах
Лобода поразила поклонников "голым" видео для
Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку
Vivo Logo Phone официально появился в продаже
Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в
Эксперты рассказали о секретных функциях нового
В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на
В Санкт-Петербурге в реке Оккервиль было найдено
"Новый терминатор": В Пятигорске голый молодой
Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для
Просмотреть все новости