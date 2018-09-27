Ученые расшифровали древнеегипетское любовное заклинание

Папирус долгое время находился в хранилище университета. Но специалисты не знают, как он там оказался и называют дату примерно 1972 год или последующий 13-летний период. Исследователи сообщают, что текст, который был написан на коптском языке, представляет собой любовное заклинание. Также крылатые существа разного пола могут символизировать женщину и мужчину. В некоторых местах на папирусе надпись стерлась, поэтому полностью перевести древнеегипетский заговор не удалось. Стало ясно, что в тексте упоминается Ахитофел, который предал царя Давида, ребенок Адама и Христос.Исследователи считают, что папирус мог быть частью справочника для мага, использовавшего заклинание для решения любовных проблем. Возможно, данное заклинание помогало устранить причину, мешавшую возлюбленным быть вместе.