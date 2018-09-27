«Шикарная женщина!»: Натали в Сети обнародовала «провокационную» публикацию

На теле Натали вместо привычной одежды только краска, которая подчеркнула пышную фигуру звезды. Исполнительница песен в своем посте сообщила, что этот кадр сделан в 2003 году из ее клипа на песню «Всё, что мне надо». Публикация в течение часа сумела собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 40 комментариев, в которых фанаты выражали свое восхищение. По словам поклонников, певица с тех времен совсем не изменилась, они назвали ее красавицей и шикарной женщиной.Натали более 25 лет находится в счастливом браке со своим супругом Александром Рудиным. Супруги воспитывают трех детей. После рождения наследников звезда 90-х стала практически все время уделять своей семье.