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«Шикарная женщина!»: Натали в Сети обнародовала «провокационную» публикацию

Певица Натали в своем микроблоге Instagram обнародовала «провокационную» публикацию. Под снимком артистка сообщила, что она участвовала в проекте боди-арт, в котором стала моделью.

«Шикарная женщина!»: Натали в Сети обнародовала «провокационную» публикацию


На теле Натали вместо привычной одежды только краска, которая подчеркнула пышную фигуру звезды. Исполнительница песен в своем посте сообщила, что этот кадр сделан в 2003 году из ее клипа на песню «Всё, что мне надо». Публикация в течение часа сумела собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 40 комментариев, в которых фанаты выражали свое восхищение. По словам поклонников, певица с тех времен совсем не изменилась, они назвали ее красавицей и шикарной женщиной.

«Шикарная женщина!»: Натали в Сети обнародовала «провокационную» публикацию


Натали более 25 лет находится в счастливом браке со своим супругом Александром Рудиным. Супруги воспитывают трех детей. После рождения наследников звезда 90-х стала практически все время уделять своей семье.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01

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