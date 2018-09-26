Студенты из Украины изобрели искусственное сало

На Украине студенты Аграрного Университета в Сумах разработали и создали искусственное сало. Дмитрий Бидюк, доцент кафедры питания, рассказал, что разработка является хорошей заменой салу животного происхождения. Несмотря на то, что этот продукт был создан из растительного масла и желатина, он ничем не уступает по своим вкусовым качествам обычному салу. Он добавил, что выращенный продукт даже полезнее натурального, так как не содержит многих вредных веществ, и его вполне могут кушать вегетарианцы.Создатели утверждают, что салозаменителю можно придавать различные вкусы. Его можно сделать солёным, кислым, с перцем и даже сладким. А также можно регулировать % жирности в искусственном сале.