Студенты из Украины изобрели искусственное сало
Украинские студенты изобрели искусственное сало, которое может быть с разными вкусами. Создатели утверждают, что оно ничем не отличается от животного шпика.
На Украине студенты Аграрного Университета в Сумах разработали и создали искусственное сало. Дмитрий Бидюк, доцент кафедры питания, рассказал, что разработка является хорошей заменой салу животного происхождения. Несмотря на то, что этот продукт был создан из растительного масла и желатина, он ничем не уступает по своим вкусовым качествам обычному салу. Он добавил, что выращенный продукт даже полезнее натурального, так как не содержит многих вредных веществ, и его вполне могут кушать вегетарианцы.
Создатели утверждают, что салозаменителю можно придавать различные вкусы. Его можно сделать солёным, кислым, с перцем и даже сладким. А также можно регулировать % жирности в искусственном сале.
На Украине студенты Аграрного Университета в Сумах разработали и создали искусственное сало. Дмитрий Бидюк, доцент кафедры питания, рассказал, что разработка является хорошей заменой салу животного происхождения. Несмотря на то, что этот продукт был создан из растительного масла и желатина, он ничем не уступает по своим вкусовым качествам обычному салу. Он добавил, что выращенный продукт даже полезнее натурального, так как не содержит многих вредных веществ, и его вполне могут кушать вегетарианцы.
Создатели утверждают, что салозаменителю можно придавать различные вкусы. Его можно сделать солёным, кислым, с перцем и даже сладким. А также можно регулировать % жирности в искусственном сале.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:55