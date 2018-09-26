Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект «Дом-2»

«НОВОСТЬ!!!! Все, кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!!!», - написал Илья на своей странице.

«Обещаю, я сопьюсь и по мру как вы хотите Радуйтесь настал ваш праздник!!! Но заранее желаю вам здоровья счастья и любви от души от чистого сердца!!!», - написал он.

Стоит отметить, что большинство пользователей Сети в эту информацию поверили и по большей части потому, что несколько дней назад экс-участник реалити-шоу Сергей Кучеров в прямом эфире заявил, что Яббаров ушел за ворота.Сейчас публику интересует лишь два вопроса: ушел молодой человек сам или его выгнали, и в чем причина такого решения?Многие считают, что Илью выгнали за драку с Дарьей Осенковой, которая во время шоу «Бородина против Бузовой» заявила, что участник изменил Рите Ларченко с ней. Ходят слухи, что девушка даже сняла побои и написала заявление в полицию.Сам же Яббаров на вопросы подписчиков не отвечает, а их под постом собралось больше тысячи, зато через несколько часов он опубликовал снимок бутылки водки, пообещав, что сопьется и умрет, как этого и хотели его хейтеры.