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Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект «Дом-2»

Вчера в социальной сети Instagram появилась сенсационная новость: участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров покинул периметр. Правда информация еще не проверена и несмотря на то, что сообщил ее сам молодой человек, некоторые зрители сильно сомневаются в правдивости.

Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект «Дом-2»


«НОВОСТЬ!!!! Все, кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!!!», - написал Илья на своей странице.


Стоит отметить, что большинство пользователей Сети в эту информацию поверили и по большей части потому, что несколько дней назад экс-участник реалити-шоу Сергей Кучеров в прямом эфире заявил, что Яббаров ушел за ворота.

Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект «Дом-2»


Сейчас публику интересует лишь два вопроса: ушел молодой человек сам или его выгнали, и в чем причина такого решения?

Многие считают, что Илью выгнали за драку с Дарьей Осенковой, которая во время шоу «Бородина против Бузовой» заявила, что участник изменил Рите Ларченко с ней. Ходят слухи, что девушка даже сняла побои и написала заявление в полицию.

Илья Яббаров заявил, что покинул телепроект «Дом-2»


Сам же Яббаров на вопросы подписчиков не отвечает, а их под постом собралось больше тысячи, зато через несколько часов он опубликовал снимок бутылки водки, пообещав, что сопьется и умрет, как этого и хотели его хейтеры.

«Обещаю, я сопьюсь и по мру как вы хотите Радуйтесь настал ваш праздник!!! Но заранее желаю вам здоровья счастья и любви от души от чистого сердца!!!», - написал он.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:36

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