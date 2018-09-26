Volkswagen представит в Детройте спортивную версию Volkswagen Golf GLI
Немецкий концерн Volkswagen планирует представить спортивную версию авто Volkswagen Golf GLI на автосалоне в Детройте. Он откроется в январе следующего года.
Информация передана Хосе Карлос Павоне, являющимся руководителем дизайнерского подразделения филиала Volkswagen в Бразилии. Он заявил об этом во время презентации новой версии Volkswagen Jetta на территории Аргентины. Согласно сообщению топ-менеджера, «заряженная» версия Volkswagen Jetta GLI является ориентированной на североамериканских автолюбителей. Шеф-дизайнер отмечает, что транспортное средство получит пятиспицевые колеса, черный верх, дизельный двухлитровый силовой агрегат производительностью на 220 лошадиных сил. Силовая установка будет приводиться в действие шестискоростной АКПП. За доплату внедрить можно также автоматическую семисекционную трансмиссию вместе с двойным сцеплением.
Мощность двигателя Volkswagen Jetta GLI увеличилась на 10 лошадиных сил. Авто получило независимую многоцелевую заднюю подвеску. Данная система положительно влияет на ходовые качества транспортного средства.
Информация передана Хосе Карлос Павоне, являющимся руководителем дизайнерского подразделения филиала Volkswagen в Бразилии. Он заявил об этом во время презентации новой версии Volkswagen Jetta на территории Аргентины. Согласно сообщению топ-менеджера, «заряженная» версия Volkswagen Jetta GLI является ориентированной на североамериканских автолюбителей. Шеф-дизайнер отмечает, что транспортное средство получит пятиспицевые колеса, черный верх, дизельный двухлитровый силовой агрегат производительностью на 220 лошадиных сил. Силовая установка будет приводиться в действие шестискоростной АКПП. За доплату внедрить можно также автоматическую семисекционную трансмиссию вместе с двойным сцеплением.
Мощность двигателя Volkswagen Jetta GLI увеличилась на 10 лошадиных сил. Авто получило независимую многоцелевую заднюю подвеску. Данная система положительно влияет на ходовые качества транспортного средства.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:02