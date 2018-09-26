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Volkswagen представит в Детройте спортивную версию Volkswagen Golf GLI

Немецкий концерн Volkswagen планирует представить спортивную версию авто Volkswagen Golf GLI на автосалоне в Детройте. Он откроется в январе следующего года.

Volkswagen представит в Детройте спортивную версию Volkswagen Golf GLI


Информация передана Хосе Карлос Павоне, являющимся руководителем дизайнерского подразделения филиала Volkswagen в Бразилии. Он заявил об этом во время презентации новой версии Volkswagen Jetta на территории Аргентины. Согласно сообщению топ-менеджера, «заряженная» версия Volkswagen Jetta GLI является ориентированной на североамериканских автолюбителей. Шеф-дизайнер отмечает, что транспортное средство получит пятиспицевые колеса, черный верх, дизельный двухлитровый силовой агрегат производительностью на 220 лошадиных сил. Силовая установка будет приводиться в действие шестискоростной АКПП. За доплату внедрить можно также автоматическую семисекционную трансмиссию вместе с двойным сцеплением.

Мощность двигателя Volkswagen Jetta GLI увеличилась на 10 лошадиных сил. Авто получило независимую многоцелевую заднюю подвеску. Данная система положительно влияет на ходовые качества транспортного средства.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:02

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