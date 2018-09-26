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Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и навсегда покинула «Дом-2»

Несколько недель назад участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель скандалила с ведущими, коллективом и даже с собственной матерью из-за того, что они поддерживают ее беременную младшую сестру и хотят, чтобы в конкурсе «Человек года» выиграла именно она.

Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и навсегда покинула «Дом-2»


Молодая мамочка была уверена, что Алена заранее все спланировала, забеременев от Ильи Яббарова, чтобы потом придумать историю с изменой, занять позицию жертвы и обеспечить себе место в финале.

Причем Оля настолько сильно поверила в свою историю, что в нее начали верить и многие зрители, которые считают, что победить должен тот, кто действительно нуждается в квартире. В итоге Алену начали засыпать критикой в социальных сетях и обвинять в ненависти к старшей сестре.

Правда буквально вчера стало известно о том, что версия Рапунцель с треском провалилась. На днях Савкина вернулась в периметр и первым делом отправилась в городские квартиры, дабы коллектив определил, достойна ли она принимать участие в конкурсе.

Алена Савкина выбыла из конкурса «Человек года» и навсегда покинула «Дом-2»


Соперницей беременной девушки стала Маргарита Ларченко, которая теперь строит отношения с Ильей Яббаровым, проигравшим противостояние с Александрой Черно и уже выбывшим из «Человека года». Казалось бы, победитель пары был очевиден, однако Алена проиграла Рите, даже при том, что та не имеет такого большого количества друзей на Поляне, как она.

Официального подтверждения этой информации пока нет, поскольку эфир выйдет только в грядущее воскресенье, но по слухам, Савкина очень обиделась на коллектив и руководство, а потому приняла решение навсегда покинуть стены телепроекта «Дом-2».


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:21

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