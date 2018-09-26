СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет элитными квартирами

По полученной информации, за минувшие два года Татьяна Брухунова, помощница Евгения Петросяна, приобрела 2 элитные квартиры, стоимость которых составляет 19 и 77 миллионов рублей. Одна из них находится рядом с жильем юмориста. Однако эксперты отмечают, поскольку оба помещения располагаются в престижных районах Москвы, это означает, что их реальная стоимость намного выше.Также Татьяна Брухунова владеет 2 местами для парковки, которые оценивают примерно в 1 миллион рублей. У женщины имеется и еще некоторая недвижимость. Таким образом, всего помощница Евгения Петросяна и его предполагаемая любовница владеет недвижимость на общую сумму 280 миллионов рублей.