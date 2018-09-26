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СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет элитными квартирами

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна, которую многие считают его любовницей, обладает дорогостоящей недвижимостью и живет рядом со знаменитостью. Также представители общественности уверены, что именно эта женщина стала причиной развода комика и Елены Степаненко.

СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет элитными квартирами


По полученной информации, за минувшие два года Татьяна Брухунова, помощница Евгения Петросяна, приобрела 2 элитные квартиры, стоимость которых составляет 19 и 77 миллионов рублей. Одна из них находится рядом с жильем юмориста. Однако эксперты отмечают, поскольку оба помещения располагаются в престижных районах Москвы, это означает, что их реальная стоимость намного выше.

СМИ: Молодая любовница Евгения Петросяна владеет элитными квартирами


Также Татьяна Брухунова владеет 2 местами для парковки, которые оценивают примерно в 1 миллион рублей. У женщины имеется и еще некоторая недвижимость. Таким образом, всего помощница Евгения Петросяна и его предполагаемая любовница владеет недвижимость на общую сумму 280 миллионов рублей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:36

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