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Компьютер Apple-1 продали на аукционе за $375 000

Компьютер Apple-1 продали в рамках аукциона за $375 000. Человек, выставивший на продажу этот лот, приобрёл его свыше 40 лет назад за $666,66 в магазине The Byte Shop.

Компьютер Apple-1 продали на аукционе за $375 000


Компьютер Apple I (Apple-1) Стив Возняк создал для личного использования. Но Стив Джобс предложил его продавать. В свою очередь Apple I стал в итоге первым продуктом «яблочной» компании. Он выпускался с 1976 года по 1977 год. Всего выпустили примерно 200 компьютеров. Из них в рабочем состоянии на сегодняшний день осталось несколько десятков единиц. 25 сентября на очередном аукционе выставили полный комплект ПК Apple-1 с монитором, кабелями, оригинальным руководством пользователя предложили по стартовой цене в $300 000. В итоге его продали за $375 000. Человек, который выставил на продажу Apple-1, обучался на этом устройстве языку программирования Basic, а также писал небольшие программы. В итоге он решил сохранить этот агрегат, посчитав, что он когда-то станет частью компьютерной истории.

Стоит отметить, что этот компьютер полностью функциональный. Во время тестирования Apple-1 проработал восемь часов. Эксперты, оценивая техническое состояние устройства, дали ему 8,5 балов из 10.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31

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