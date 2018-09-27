Комиссия FCC раскрыла технические характеристики нового смартфона ZTE Blade X2 Max

Американская комиссия по связям разместила на своем сайте технические характеристики девайса. 6-дюймовый Full HD-экран Blade X2 Max поддерживает разрешение 1920х1080 пикселей, дизайн гаджета придерживается классического стиля без выреза сверху. Фронтальная камера смартфона 8 Мп, сдвоенный блок на задней панели составляет 2+16 Мп. Есть у Blade X2Max слот для карт microSD, общий объем ОЗУ - 2 Гб, поддерживаются флеш-накопители до 32 Гб. Емкость батареи 4080 мАч. Управляет моделью ОС Android 8.0 Oreo. Характеристики процессора не названы.По статистическим данным от экспертов IDC известно, что компания ZTE во втором квартале продала 342 млн. экземпляров смартфонов. При чем данный показатель ниже прошлого года на 1,8%.