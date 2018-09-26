АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся людей у водопада и попал на видео
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову заведено уголовное дело за мошенничество

На прошлой неделе экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова наконец-то высказала бывшим супругам Гобозовым все, что она о них думает, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram гневный пост после того, как они оба заблокировали ее.

Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову заведено уголовное дело за мошенничество


Так, девушка откровенно высмеяла поведение Алианы и назвала ее матерью-кукушкой, а Александра обвинила в изменах, жадности и рукоприкладстве.

«Деньги Саш, это больная тема у тебя всегда, по сути никогда мне их не давал, да я и не требовала, я сама с финансами старалась справляться», - написала Оля, хотя при расставании не отрицала, что имеет некий долг, который планирует отдать.


Однако несколько дней назад выяснилось, что Жарикова возвращать деньги Гобозову передумала, решив, что они будут ей компенсацией за моральный ущерб. Причем сам молодой человек это никак не прокомментировал, а вот его мама очень расстроилась.

Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову заведено уголовное дело за мошенничество


«Оля ни копейки не тратила, живя с Сашей. Мой сын ее одевал, кормил, обеспечивал. Неприятно читать, что пишет Оля в социальных сетях. Саша помогал ей с юристом, так как в Питере на неё заведено уголовное дело за мошенничество. Жарикова очень это скрывает. Боится, что данную информацию может кто-то узнать. Теперь не хочет возвращать деньги Саше, которые брала в долг. Оля - настоящая мошенница», - заявила Ольга Васильевна.


И сейчас, благодаря женщине этот страшный секрет раскрыт и даже если в ее словах на самом деле нет ни капли правды, то Жариковой придется приложить много усилий для того, чтобы опровергнуть их.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову
Ляйсан Утяшева поделилась своей «толстой»
Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся
Смартфон Apple iPhone XR может стать дефицитным
Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны
«Дом-2»: От Ильи Яббарова беременны сразу две
Honda представили обновленный седан Civiс
Физики выяснили тайну загадочных радиопомех во
«Развод неизбежен»: Фанаты уверены в изменах
Лобода поразила поклонников "голым" видео для
Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку
Vivo Logo Phone официально появился в продаже
Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в
Эксперты рассказали о секретных функциях нового
В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на
В Санкт-Петербурге в реке Оккервиль было найдено
"Новый терминатор": В Пятигорске голый молодой
Новый смартфон UMIDIGI A3 стал доступен для
Учёные определили потенциальную родину астероида
Владимир Березин поделился своими воспоминаниями
«Вы больше любите лабрадора, а не дочь!»: Новые
Представлен загружающий Windows 10 в 10 раз
Тесс Холидей обнародовала полностью обнаженное
В Санкт-Петербурге мужчину ранили в живот при
Смартфон Honor Magic 2 будет представлен с
В Рязани прохожий обнаружил тело пожилого человека
Очевидец: Загадочный V-образный НЛО был запущен с
Компания Volvo сообщила о выпуске внедорожного
Уфологи: Уран скрывает загадочную планету Нибиру
Новая любовница Ивана Краско обвинила его молодую
Просмотреть все новости