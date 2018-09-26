Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову заведено уголовное дело за мошенничество
На прошлой неделе экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова наконец-то высказала бывшим супругам Гобозовым все, что она о них думает, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram гневный пост после того, как они оба заблокировали ее.
Так, девушка откровенно высмеяла поведение Алианы и назвала ее матерью-кукушкой, а Александра обвинила в изменах, жадности и рукоприкладстве.
Однако несколько дней назад выяснилось, что Жарикова возвращать деньги Гобозову передумала, решив, что они будут ей компенсацией за моральный ущерб. Причем сам молодой человек это никак не прокомментировал, а вот его мама очень расстроилась.
И сейчас, благодаря женщине этот страшный секрет раскрыт и даже если в ее словах на самом деле нет ни капли правды, то Жариковой придется приложить много усилий для того, чтобы опровергнуть их.
Так, девушка откровенно высмеяла поведение Алианы и назвала ее матерью-кукушкой, а Александра обвинила в изменах, жадности и рукоприкладстве.
«Деньги Саш, это больная тема у тебя всегда, по сути никогда мне их не давал, да я и не требовала, я сама с финансами старалась справляться», - написала Оля, хотя при расставании не отрицала, что имеет некий долг, который планирует отдать.
Однако несколько дней назад выяснилось, что Жарикова возвращать деньги Гобозову передумала, решив, что они будут ей компенсацией за моральный ущерб. Причем сам молодой человек это никак не прокомментировал, а вот его мама очень расстроилась.
«Оля ни копейки не тратила, живя с Сашей. Мой сын ее одевал, кормил, обеспечивал. Неприятно читать, что пишет Оля в социальных сетях. Саша помогал ей с юристом, так как в Питере на неё заведено уголовное дело за мошенничество. Жарикова очень это скрывает. Боится, что данную информацию может кто-то узнать. Теперь не хочет возвращать деньги Саше, которые брала в долг. Оля - настоящая мошенница», - заявила Ольга Васильевна.
И сейчас, благодаря женщине этот страшный секрет раскрыт и даже если в ее словах на самом деле нет ни капли правды, то Жариковой придется приложить много усилий для того, чтобы опровергнуть их.