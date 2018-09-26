Ольга Васильевна: В Питере на Ольгу Жарикову заведено уголовное дело за мошенничество

«Деньги Саш, это больная тема у тебя всегда, по сути никогда мне их не давал, да я и не требовала, я сама с финансами старалась справляться», - написала Оля, хотя при расставании не отрицала, что имеет некий долг, который планирует отдать.

«Оля ни копейки не тратила, живя с Сашей. Мой сын ее одевал, кормил, обеспечивал. Неприятно читать, что пишет Оля в социальных сетях. Саша помогал ей с юристом, так как в Питере на неё заведено уголовное дело за мошенничество. Жарикова очень это скрывает. Боится, что данную информацию может кто-то узнать. Теперь не хочет возвращать деньги Саше, которые брала в долг. Оля - настоящая мошенница», - заявила Ольга Васильевна.

Так, девушка откровенно высмеяла поведение Алианы и назвала ее матерью-кукушкой, а Александра обвинила в изменах, жадности и рукоприкладстве.Однако несколько дней назад выяснилось, что Жарикова возвращать деньги Гобозову передумала, решив, что они будут ей компенсацией за моральный ущерб. Причем сам молодой человек это никак не прокомментировал, а вот его мама очень расстроилась.И сейчас, благодаря женщине этот страшный секрет раскрыт и даже если в ее словах на самом деле нет ни капли правды, то Жариковой придется приложить много усилий для того, чтобы опровергнуть их.