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Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров отказался вмешиваться в отношения Маргариты Ларченко и Алены Савкиной. По словам молодого человека, после расставания будущая мать его ребенка неадекватно воспринимает все то, что он говорит, поэтому если у него и появится такое желание – прийти и что-то объяснить, ничем хорошим это не закончится.

Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны


Исходя из этого Рита решила взять ситуацию в свои руки и первой пойти на примирение с бывшей избранницей своего возлюбленного. Сделать это было не просто, ведь после череды скандалов их отношения стали очень натянутыми, однако в итоге все закончилось на положительной ноте.

«На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Она попыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила. Рита понимает, что Алена льет на нее грязь просто из-за женской обиды», - сообщил Илья.


По словам Савкиной, она действительно не против, чтобы отец ее будущего ребенка обзавелся новой избранницей и строил с ней отношения, так как понимает, что они с Яббаровым вместе уже никогда не будут.

Что касается самого участника, то он положа руку на сердце заявил, что действительно хочет помогать Алене с ребенком и принимать участие в его воспитании, поэтому против нее никто не идет и он ей не враг.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:37

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