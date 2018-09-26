Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны

«На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Она попыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила. Рита понимает, что Алена льет на нее грязь просто из-за женской обиды», - сообщил Илья.

Исходя из этого Рита решила взять ситуацию в свои руки и первой пойти на примирение с бывшей избранницей своего возлюбленного. Сделать это было не просто, ведь после череды скандалов их отношения стали очень натянутыми, однако в итоге все закончилось на положительной ноте.По словам Савкиной, она действительно не против, чтобы отец ее будущего ребенка обзавелся новой избранницей и строил с ней отношения, так как понимает, что они с Яббаровым вместе уже никогда не будут.Что касается самого участника, то он положа руку на сердце заявил, что действительно хочет помогать Алене с ребенком и принимать участие в его воспитании, поэтому против нее никто не идет и он ей не враг.