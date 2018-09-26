Алена Савкина и Рита Ларченко закопали топор войны
Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров отказался вмешиваться в отношения Маргариты Ларченко и Алены Савкиной. По словам молодого человека, после расставания будущая мать его ребенка неадекватно воспринимает все то, что он говорит, поэтому если у него и появится такое желание – прийти и что-то объяснить, ничем хорошим это не закончится.
Исходя из этого Рита решила взять ситуацию в свои руки и первой пойти на примирение с бывшей избранницей своего возлюбленного. Сделать это было не просто, ведь после череды скандалов их отношения стали очень натянутыми, однако в итоге все закончилось на положительной ноте.
По словам Савкиной, она действительно не против, чтобы отец ее будущего ребенка обзавелся новой избранницей и строил с ней отношения, так как понимает, что они с Яббаровым вместе уже никогда не будут.
Что касается самого участника, то он положа руку на сердце заявил, что действительно хочет помогать Алене с ребенком и принимать участие в его воспитании, поэтому против нее никто не идет и он ей не враг.
Исходя из этого Рита решила взять ситуацию в свои руки и первой пойти на примирение с бывшей избранницей своего возлюбленного. Сделать это было не просто, ведь после череды скандалов их отношения стали очень натянутыми, однако в итоге все закончилось на положительной ноте.
«На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Она попыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила. Рита понимает, что Алена льет на нее грязь просто из-за женской обиды», - сообщил Илья.
По словам Савкиной, она действительно не против, чтобы отец ее будущего ребенка обзавелся новой избранницей и строил с ней отношения, так как понимает, что они с Яббаровым вместе уже никогда не будут.
Что касается самого участника, то он положа руку на сердце заявил, что действительно хочет помогать Алене с ребенком и принимать участие в его воспитании, поэтому против нее никто не идет и он ей не враг.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:37