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Госдума единогласно одобрила поправки Владимира Путина к пенсионной реформе

Госдума одобрила поправки Владимира Путина ко второму чтению проекта о пенсионных изменениях. Данное решение было принято единогласно.

Госдума единогласно одобрила поправки Владимира Путина к пенсионной реформе


Ранее Владимир Путин предложил изменить возраст выхода на пенсию для женской половина населения - 60 лет, а не как изначально предлагал кабмин 63 года. Для мужской половины пенсионный возраст составит 65 лет. Также была принята еще одна поправка, которая раз в 3 года освободит гражданина пенсионного возраста от работы на 1 день для прохождения диспансеризации.

Лица предпенсионного возраста будут иметь право на прохождение диспансеризации 1 раз в год в течение 2-х дней. Отдельные категории граждан, такие как ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС или жители Крайнего Севера будут получать пенсию по старости досрочно. Также накопительная пенсия будет выплачиваться с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Кроме того, поправки сокращают стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 40 до 37 лет для женской половины с 45 до 42 лет для мужской половины.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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