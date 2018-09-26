Госдума единогласно одобрила поправки Владимира Путина к пенсионной реформе

Ранее Владимир Путин предложил изменить возраст выхода на пенсию для женской половина населения - 60 лет, а не как изначально предлагал кабмин 63 года. Для мужской половины пенсионный возраст составит 65 лет. Также была принята еще одна поправка, которая раз в 3 года освободит гражданина пенсионного возраста от работы на 1 день для прохождения диспансеризации.Лица предпенсионного возраста будут иметь право на прохождение диспансеризации 1 раз в год в течение 2-х дней. Отдельные категории граждан, такие как ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС или жители Крайнего Севера будут получать пенсию по старости досрочно. Также накопительная пенсия будет выплачиваться с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.Кроме того, поправки сокращают стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 40 до 37 лет для женской половины с 45 до 42 лет для мужской половины.