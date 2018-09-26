Спрятавшийся за скалой Йети перепугал купающихся людей у водопада и попал на видео

По словам свидетелей произошедшего, они увидели странное волосатое существо за каменной глыбой. Он явно наблюдал за ними, не собираясь идти на контакт. В любом случае местные жители стали звать его, предполагая, что хоть что-то он сможет им ответить.Вполне естественно, такой ролик не мог остаться без внимания в сетевом пространстве, люди стали строить свои предположения. Большинство юзеров уверены, что на видео реально Йети, причем очень скромный, как по сути он и охарактеризован в ранних историях. Есть некоторые скептики, которые уверены, что на лицо хорошо поставленный спектакль с туристами, которые якобы испугались.В любом случае, однозначного ответа никто не дал, кто же на самом деле скрывался за скалой у водопада и не желая этого, перепугал купающихся людей. Обсуждения продолжаются.