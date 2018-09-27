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Новый смартфон Honor 8C получил технологию быстрой зарядки

25 сентября в китайской соцсети Weibo появился тизер смартфона версии Honor 8C. В данной модели имеется поддержка современной технологии быстрой зарядки.

Новый смартфон Honor 8C получил технологию быстрой зарядки


Устройство, имеющее модельный номер BKK-AL10, теперь заметили в информационной базе агентства TENAA, опубликовавшего изображения, а также характеристики смартфона. Устройство оснащается ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 32 Гб, сдвоенной камерой с вертикально располагающимися модулями на 13/2 Мп, светодиодной вспышкой, надписью Dual Lens hybrid zoom. Задняя панель размещает дактилоскопический датчик. Устройство имеет фронтальную камеру на 8 мегапикселей. 6,29-дюймовый экран имеет разрешение на 1520х720 пикселей. Однокристальной системой выступает Snapdragon 450. Смартфон в качестве операционной системы использует Android 8.1 Oreo. Емкость АКБ устройства составляет 3900 мАч.

Из фото не видно, будет ли экран иметь в верхней части вырез. В устройстве сохранился 3,5-милиметровый разъем для подключения наушников. Смартфон официально анонсируют 11 октября.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31

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