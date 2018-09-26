«Дом-2»: От Ильи Яббарова беременны сразу две участницы проекта

«НОВОСТЬ!!!! Все кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю, я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!!!», - написал теперь уже бывший участник реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.

«Вы все спрашивайте, что у нас с Аленой Дмитриевной Савкиной? Лукавить не буду, между нами точка навсегда, мы никогда не будем вместе! Это наше совместное решение. Что между нами? Мы мама и папа не более... Не нужно мне писать, что бы мы помирились и так далее. Мы не сможем быть вместе, по многим обстоятельствам, касаемо и ее мамы Татьяны Владимировны, которая советует быть Алене матерью-одиночкой. Я впервые сталкиваюсь в жизни с такими людьми, но оскорблять и комментировать я их не собираюсь», - заявил своим преданным поклонникам и телезрителям «Дома-2» Илья Яббаров в личном инста-блоге.

«Привет мои дорогие! Вот задумалась .. как считаете уходить мне с проекта ? Я больше склоняюсь уходить, потому что больше плюсов, чем минусов в моем уходе..Во-первых, спокойная жизнь, без потраченных нервов, ведь здесь сложно отстраниться от людей и ситуаций. Во-вторых, это на пользу моему малышу, готовиться к пополнению в полном объёме, так хочется жить только лишь ради моего сыночка, без лишних обсуждений…», - написала Алена Савкина(Рапунцель-младшая) в личном инста-блоге.

«..В-третьих, конечно же, я склоняюсь к тому, что за Периметром у меня больше шансов найти свою настоящую, взаимную любовь, пусть здесь не получилось у меня ее встретить, но я знаю, что каждая девушка, женщина достойна счастья и обязательно будет счастлива! Я очень закрытый человек, и может быть если я кажусь вам другой, то на самом деле мне не совсем здесь легко, а даже трудно, морально. Так что очень соскучилась по Владивостоку! Вот такие у меня мысли и планы .. А вам доброй ночи и милый видосик», - продолжали бывшая беременная возлюбленная Ильи Яббарова.

«У нас с Аленой ничего нет, ничего не получается. А что мне делать? Страдать, плакать? Мне хватило за десять дней. Не получается выстроить нормальный диалог, как взрослые люди. Всякое бывает в семье, но нормальные люди нормально расстаются. Тем более, у нас ребенок. Я буду делать все для ребенка. Но сможем ли мы найти общий язык - не знаю», - не так давно во всеуслышание заявлял Илья Яббаров.

На скандальном телепроекте «Дом-2» продолжают кипеть нешуточные страсти. Еще несколько месяцев назад Илья Яббаров вовсю выяснял отношения со своей беременной возлюбленной Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), которую то и дело обвинял в изменах, как теперь мужчина оказался в центре не менее интересного события.Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что новые романтические отношения Ильи Яббарова с Маргаритой Ларченко, несмотря на то, что Рапунцель-младшая вот-вот родит, также закончились интересным положением девушки.До сих пор журналистам так и не удалось выяснить, как на эту информацию отреагировала беременная Алена Савкина, которая на днях решила покинуть скандальное реалити-шоу и уехать жить в свой родной город. Тем не менее, Маргарита Ларченко вовсю продолжает рассказывать преданным поклонникам у себя на страничке в социальной сети Instagram о переменах в жизни.К слову, несколько часов назад Илья Яббаров написал в личном инста-блоге новый пост, в котором сообщил интернет-пользователям о том, что больше не является участником скандального телепроекта «Дом-2».Стоит подчеркнуть, что до сих пор неизвестно, покинул Илья Яббаров телестройку «Дом-2» вместе со своей новой возлюбленной или же мужчина ушел за ворота вслед за своей беременной бывшей избранницей, которая вот-вот отправится в роддом.Следует заметить, что Илья Яббаров неоднократно ранее заявлял, что именно мать Алены и Ольги Рапунцель повлияла на то, что он расстался со своей беременной девушкой. Мужчина то и дело указывал телеведущим реалити-шоу «Дом-2» и самой Татьяне Владимировной, что просто так Дмитрий Дмитренко (супруг старшей дочери) не стал бы душить свою тещу даже в порыве гнева и агрессии.Тем не менее, недавно Илья пришел к выводу, что нельзя снимать вины и с себя, и со своей бывшей любимой женщины за произошедшее, ведь по факту, они совсем скоро тоже станут родителями, которые будут делать все возможное и невозможное для того, чтобы их ребенок был по-настоящему счастлив.Не секрет, что на сегодняшний день Яббаров в глазах многих телезрителей «Дома-2» является неким антигероем, который, по мнению поклонников проекта, просто-таки недостоин находится на реалити-шоу и продолжать строить в Периметре другие отношения. Сейчас участник принялся вовсю просить общественность не критиковать его раньше времени, так как мало кому из них известно, что же на самом деле происходит в его жизни.В свою очередь сама Алена Савкина (Рапунцель-младшая), которая совсем скоро подарит своему бывшему возлюбленному очередного наследника, похоже, смирилась с тем, что продолжению любовной истории с Ильей Яббаровым больше не суждено быть.За несколько дней до своего ухода беременная девушка написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором она поинтересовалась у своих верных фанатов, как ей быть, покидать ли Периметр или все-таки и дальше продолжать участвовать в жизни других участников «Дома-2». По словам Алены, она хорошо понимает то, что вне телестройки у нее имеется больше шансов отыскать настоящую и взаимную любовь.Нужно подчеркнуть, что на протяжении довольно длительного периода времени отношения Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова были весьма болезненными. Мужчина неоднократно изменял своей избраннице, чему есть неопровержимые доказательства, а девушка то и дело прощала своего возлюбленного под давлением матери.Ни для кого из преданных телезрителей «Дома-2» не является секретом то, что именно Татьяна Владимировна не единожды упрашивала младшую дочь, чтобы она простила Илью и относилась к нему более терпеливее. Только вот сам Яббаров просто-таки убежден, что расстались они с Аленой только из-за ее сложного характера.