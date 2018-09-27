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Илатьянский "Мятежник" Ribelle от Maserati выпустится в 200 экземплярах

Компания Maserati выпускает новый автомобиль Ribelle. Как сообщается, он является улучшенной модификацией модели Ghibli и будет выпускаться в лимитированном объеме, всего 200 экземпляров.

Илатьянский "Мятежник" Ribelle от Maserati выпустится в 200 экземплярах


Новая модель получит более агрессивный внешний вид, 19-ти дюймовые диски с красными суппортами, тонированные стекла, по желанию покупателя, и матричные фары. Интерьер, как и экстерьер, исполнен в серых, красных и черных цветах, смотрится очень стильно. Его дополняет мощная аудиосистема Harman Kardon. Повышенная звуко- и теплоизоляция обеспечит комфортабельное использование автомобиля практически в любом регионе.

Техническая составляющая автомобиля впечатляет 3-мя вариациями мощности автомобиля, которые делают его подходящим практически для любых пользователей. Мотор мощностью в 271 лошадиную силу является наиболее маломощным, далее идут 345 и запредельные 424 лошадиные силы. Стоит также отметить, что название данной модели с Итальянского буквально переводится как “Мятежник”.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:31

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