Илатьянский "Мятежник" Ribelle от Maserati выпустится в 200 экземплярах

Новая модель получит более агрессивный внешний вид, 19-ти дюймовые диски с красными суппортами, тонированные стекла, по желанию покупателя, и матричные фары. Интерьер, как и экстерьер, исполнен в серых, красных и черных цветах, смотрится очень стильно. Его дополняет мощная аудиосистема Harman Kardon. Повышенная звуко- и теплоизоляция обеспечит комфортабельное использование автомобиля практически в любом регионе.Техническая составляющая автомобиля впечатляет 3-мя вариациями мощности автомобиля, которые делают его подходящим практически для любых пользователей. Мотор мощностью в 271 лошадиную силу является наиболее маломощным, далее идут 345 и запредельные 424 лошадиные силы. Стоит также отметить, что название данной модели с Итальянского буквально переводится как “Мятежник”.