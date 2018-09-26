Рэпер Lil Xan оказался в больнице из-за кукурузных чипсов

Сам рэп-исполнитель пояснил, что проблемы с желудком у него возникли после употребления кукурузных чипсов Flamin’ Hot Cheetos. Lil Xan желал уточнить, что дело не из-за каких-то наркотических веществ, а из-за переедания слишком острых чипсов.Медики никак не прокомментировали ситуацию с поврежденным чипсами желудком рэпера Lil Xan.