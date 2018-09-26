Рэпер Lil Xan оказался в больнице из-за кукурузных чипсов
Кукурузные чипсы отправили американского рэпера Lil Xan (Диего Лианос) на больничную койку. Когда певец оказался в госпитале некоторые его фанаты подумали, что это произошло из-за наркотиков.
Сам рэп-исполнитель пояснил, что проблемы с желудком у него возникли после употребления кукурузных чипсов Flamin’ Hot Cheetos. Lil Xan желал уточнить, что дело не из-за каких-то наркотических веществ, а из-за переедания слишком острых чипсов.
Медики никак не прокомментировали ситуацию с поврежденным чипсами желудком рэпера Lil Xan.
Сам рэп-исполнитель пояснил, что проблемы с желудком у него возникли после употребления кукурузных чипсов Flamin’ Hot Cheetos. Lil Xan желал уточнить, что дело не из-за каких-то наркотических веществ, а из-за переедания слишком острых чипсов.
Медики никак не прокомментировали ситуацию с поврежденным чипсами желудком рэпера Lil Xan.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:43