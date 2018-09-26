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«Развод неизбежен»: Фанаты уверены в изменах Ксении Собчак

Фанаты считают, что Ксения Собчак и Максим Виторган уже не скрывают неприязни друг другу.

Когда-то многие её поклонники весьма неодобрительно отнеслись к решению журналистки и светской львицы выйти замуж за 46-летнего Максима Виторгана. Все считали, что актёр неподходящая партия для девушки.

«Развод неизбежен»: Фанаты уверены в изменах Ксении Собчак


Сейчас фолловеры только убеждаются, что союзу Ксении и Максима суждено распасться.

Виторган накануне устроил настоящий спектакль, ревниво раскритиковав жену в сетях, где та выложила совместное фото с московским чиновником Максимом Ликсутовым.

Поклонники Ксюши и ранее удивлялись, как девушка живёт с человеком, которого не видит дома, ведь супруг вечно пропадает на съёмках и репетициях, а сама Собчак постоянно посещает светские мероприятия одна.

«Развод неизбежен»: Фанаты уверены в изменах Ксении Собчак


И вот снимок с Ликсутовым лишь убедил подписчиков в её изменах надоевшему Виторгану. А после этого она вообще принялась публиковать разные пикантные фото, намекая, что такая красотка не останется без ухажера.

Комментаторы уже сказали, развод неизбежен и 5 лет жизни вместе утомили парочку. А связывал их только сын Платон.

Многочисленные фанаты уже советуют Ксении подыскать нового мужчину, который будет постоянно рядом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:00

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