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Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с 8 на 9-е октября

Международная метеоритная организация сообщает, что в скором времени ожидается довольно редкое небесное явление, “Дракониды”. Сообщается, что примерно за час жители Москвы смогут увидеть метеоритный поток, состоящий примерно из 15 небесных тел.

Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с 8 на 9-е октября


Кометы, как стало известно, будут красного цвета, отсюда и название. В связи с этим различать их в небе не составит труда. Впрочем, просмотру явления может помешать плохая погода. Метеорологи пока не уточняют облачность в дни, когда состоится явление, в ночь с 8 на 9 октября. Скорость вхождения объектов в атмосферу составит порядка 20 км в секунду, что по космическим меркам достаточно мало. Благодаря этому пропустить явление будет практически невозможно.

Кроме того, специалисты из московского планетария утверждают, что в этот период Луна будет в фазе новолуния, так что не помешает наблюдению за “Драконидами”. Метеориты, являющиеся частью явления, родом из созвездия Дракона. Наблюдатель с Земли сможет увидеть эту точку, когда из нее начнут вылетать красные “искры”.


 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:16

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