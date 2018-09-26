Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с 8 на 9-е октября

Кометы, как стало известно, будут красного цвета, отсюда и название. В связи с этим различать их в небе не составит труда. Впрочем, просмотру явления может помешать плохая погода. Метеорологи пока не уточняют облачность в дни, когда состоится явление, в ночь с 8 на 9 октября. Скорость вхождения объектов в атмосферу составит порядка 20 км в секунду, что по космическим меркам достаточно мало. Благодаря этому пропустить явление будет практически невозможно.Кроме того, специалисты из московского планетария утверждают, что в этот период Луна будет в фазе новолуния, так что не помешает наблюдению за “Драконидами”. Метеориты, являющиеся частью явления, родом из созвездия Дракона. Наблюдатель с Земли сможет увидеть эту точку, когда из нее начнут вылетать красные “искры”.