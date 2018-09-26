Астрономы: "Дракониды" прилетят на Землю в ночь с 8 на 9-е октября
Международная метеоритная организация сообщает, что в скором времени ожидается довольно редкое небесное явление, “Дракониды”. Сообщается, что примерно за час жители Москвы смогут увидеть метеоритный поток, состоящий примерно из 15 небесных тел.
Кометы, как стало известно, будут красного цвета, отсюда и название. В связи с этим различать их в небе не составит труда. Впрочем, просмотру явления может помешать плохая погода. Метеорологи пока не уточняют облачность в дни, когда состоится явление, в ночь с 8 на 9 октября. Скорость вхождения объектов в атмосферу составит порядка 20 км в секунду, что по космическим меркам достаточно мало. Благодаря этому пропустить явление будет практически невозможно.
Кроме того, специалисты из московского планетария утверждают, что в этот период Луна будет в фазе новолуния, так что не помешает наблюдению за “Драконидами”. Метеориты, являющиеся частью явления, родом из созвездия Дракона. Наблюдатель с Земли сможет увидеть эту точку, когда из нее начнут вылетать красные “искры”.
Кометы, как стало известно, будут красного цвета, отсюда и название. В связи с этим различать их в небе не составит труда. Впрочем, просмотру явления может помешать плохая погода. Метеорологи пока не уточняют облачность в дни, когда состоится явление, в ночь с 8 на 9 октября. Скорость вхождения объектов в атмосферу составит порядка 20 км в секунду, что по космическим меркам достаточно мало. Благодаря этому пропустить явление будет практически невозможно.
Кроме того, специалисты из московского планетария утверждают, что в этот период Луна будет в фазе новолуния, так что не помешает наблюдению за “Драконидами”. Метеориты, являющиеся частью явления, родом из созвездия Дракона. Наблюдатель с Земли сможет увидеть эту точку, когда из нее начнут вылетать красные “искры”.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:16