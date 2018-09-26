Печальная Юлия Савичева напугала своих поклонников

Певица Юлия Савичева выставила в Instagram своё фото, на котором она сидит на полу, склонив голову на бок. Выглядит она довольно печальной, с неподдельной грустью в глазах. Подписчики не на шутку напугались её внутренним настроением. Под снимком Савичева оставила комментарий: - «Я считаю одиночество самым худшим моментом в жизни. Нет ничего страшнее, как остаться одному в старости. Окутайте заботой своих родных. Работайте над своими пороками, мешающими жить в социуме. Их нужно побеждать, чтоб не остаться одному в преклонном возрасте».Многие поклонники певицы увидели в её словах мудрость и посмотрели на себя со стороны. Некоторые подписчики посоветовали Юлии Савичевой найти в себе силы вернуться к творчеству и не писать больше посты об одиночестве.