Компания Alibaba представила робота-портье Space Egg

Как сообщают создатели устройства, высота нового робота Space Egg составляет 90 см. Для того, чтобы новинка могла свободно ориентироваться в помещениях отелей, в ее ПО встроены лазерные лучи и камеры. Передвигается Space Egg со скоростью 1 м/с. Электронный работник отелей может не только доставлять посылки гостям, но и общаться с ними. Для этого разработчики снабдили робота-портье виртуальным помощником – Alibaba – Tmall Genie. Благодаря ему проживающие в номерах гости смогут заказать еду.В одном из отелей города Ханчжоу планируют запустить тестовую модель робота-портье Space Egg. В дальнейшем компания планирует масштабное производство этих роботов, а также модифицировать новинку для работы в ресторанах, офисах и больницах.