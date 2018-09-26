АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.82
Курс валют на 26.09.2018

Компания Alibaba представила робота-портье Space Egg

Компания Alibaba представила робота-портье, передвигающегося со скоростью 1 м/с. Новинка под названием Space Egg создавался для того, чтобы доставлять заказы в номера отелей.

Компания Alibaba представила робота-портье Space Egg


Как сообщают создатели устройства, высота нового робота Space Egg составляет 90 см. Для того, чтобы новинка могла свободно ориентироваться в помещениях отелей, в ее ПО встроены лазерные лучи и камеры. Передвигается Space Egg со скоростью 1 м/с. Электронный работник отелей может не только доставлять посылки гостям, но и общаться с ними. Для этого разработчики снабдили робота-портье виртуальным помощником – Alibaba – Tmall Genie. Благодаря ему проживающие в номерах гости смогут заказать еду.



В одном из отелей города Ханчжоу планируют запустить тестовую модель робота-портье Space Egg. В дальнейшем компания планирует масштабное производство этих роботов, а также модифицировать новинку для работы в ресторанах, офисах и больницах.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые предложили ввести в школах
Оксана Самойлова обсудила будущее своей дочери с
Ученые предложили систему обнаружения свинца в
Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio
Ученый: «Бунта роботов» в ближайшем будущем не
Компания Alibaba представила робота-портье Space
Сегодня бизнес в Москве чувствует себя более
В РФ восстановят производство легендарных
По словам Даши Друзьяк, Антон Беккужев поставляет
Алена Водонаева рассказала, что после смерти Аллы
Ани Лорак опубликовала снимок в слишком
Ученый обнаружил зигзагообразный корабль
Галина Польских опровергла слухи о госпитализации
По мнению публики, Ксения Бородина старается во
Максим Виторган и Ксения Собчак повздорили прямо
В Сети появилась информация о новом поколении
Печальная Юлия Савичева напугала своих поклонников
Рыба необычных пестрых цветов получила название в
Сергей Собянин объявил об увеличении
Сергей Кучеров прилетел на Остров любви ради Юлии
Александр Гобозов закрутил роман с похожей на
В Испании причиной гибели ребенка в ДТП стал
Анне Вески рассказала о причине развода с первым
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в
Учёные рассказали о неожиданной пользе какао
«Супер - женщина»: Дженнифер Лопес демонстрирует
Зрители «Дома-2» сравнили Сашу Черно с водяным из
Brabus оснастил новый Mercedes-AMG G 63
На Google Maps появилось групповое планирование
«Российский Гарри Поттер»: Максим Галкин
Просмотреть все новости