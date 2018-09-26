Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку называть меня «дядей»

Элина и Александр познакомились на телестройке пять лет назад и после рождения дочери покинули проект, но за Периметром их отношения разладились.Несмотря на разницу во взглядах и не сложившуюся семейную жизнь, Задойнов всеми силами пытается оставить за собой право назваться отцом, тогда как Камирен готова даже простить ему долги по алиментам, взамен требуя отказаться от отцовства.«В ближайшее время планирую погасить все долги и еще раз попытаться связаться с Элиной для урегулирования конфликта», — пообещал Александр.Если с алиментами Задойнов согласен, то в вопросе лишения прав на отцовство он категоричен, и уверен, что эта затея связана с желанием Элины вывезти дочку за границу.