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Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку называть меня «дядей»

Отношения бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Александра Задойнова и Элины Камирен все больше заходят в тупик: молодая мама намерена лишить нерадивого отца родительских прав, тогда как Саша обещает погасить задолженность по алиментам.

Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку называть меня «дядей»


Элина и Александр познакомились на телестройке пять лет назад и после рождения дочери покинули проект, но за Периметром их отношения разладились.

Несмотря на разницу во взглядах и не сложившуюся семейную жизнь, Задойнов всеми силами пытается оставить за собой право назваться отцом, тогда как Камирен готова даже простить ему долги по алиментам, взамен требуя отказаться от отцовства.

Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку называть меня «дядей»


«В ближайшее время планирую погасить все долги и еще раз попытаться связаться с Элиной для урегулирования конфликта», — пообещал Александр.

Александр Задойнов: «Элина заставляет дочку называть меня «дядей»


Если с алиментами Задойнов согласен, то в вопросе лишения прав на отцовство он категоричен, и уверен, что эта затея связана с желанием Элины вывезти дочку за границу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:47

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