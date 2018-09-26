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Ученый обнаружил зигзагообразный корабль пришельцев недалеко от Солнца

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал фотографию зигзагообразного инопланетного корабля, летающего возле Солнца. По словам эксперта, неопознанный летающий объект он увидел на одной из камер NASA, направленных в сторону Солнца.

Ученый обнаружил зигзагообразный корабль пришельцев недалеко от Солнца


Уоринг выяснил, что объект, когда за ним наблюдают, пытается запутать человека. Если на него смотреть невооруженным глазом, то он ничем не отличается от метеора или кометы. Но если подключить чувствительную камеру SOHO, то можно увидеть, как объект на высокой скорости движется то назад, то вперед. При этом два поворота на 45 градусов корабль делает в считанные секунды. Уфолог считает, что такие маневры не может совершать объект природного происхождения.

Скотт Уоринг известен своими предыдущими высказываниями относительно существования инопланетян в Солнечной системе. Он полагает, что разные виды пришельцев населяют Марс и Луну. Уоринг искренне не понимает, почему агентство NASA продолжает хранить молчание, когда такие объекты, как зигзагообразный корабль возле Солнца, доказывают их существование.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 20:31

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