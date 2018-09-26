В Санкт-Петербурге в реке Оккервиль было найдено тело мужчины
Во вторник местные жители нашли в реке Оккервиль полуразложившееся тело. О случившемся они сообщили в полицию.
25 сентября в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что под пешеходным мостом в реке Оккервиль, около 12:00 ею было обнаружено полуразложившееся тело.
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в воде находилось тело мужчины. На данный момент полиция устанавливает личность погибшего. Ведётся расследование происшествия.
25 сентября в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что под пешеходным мостом в реке Оккервиль, около 12:00 ею было обнаружено полуразложившееся тело.
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в воде находилось тело мужчины. На данный момент полиция устанавливает личность погибшего. Ведётся расследование происшествия.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:26