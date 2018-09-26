В Санкт-Петербурге в реке Оккервиль было найдено тело мужчины

25 сентября в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что под пешеходным мостом в реке Оккервиль, около 12:00 ею было обнаружено полуразложившееся тело.Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в воде находилось тело мужчины. На данный момент полиция устанавливает личность погибшего. Ведётся расследование происшествия.