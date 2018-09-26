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Оксана Самойлова обсудила будущее своей дочери с поклонниками

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками новостями о своих детях. Модель рассказала о том, как общаются сестры, а также обсудила с фанатами тему того, кем же будет ее младшая дочь, когда вырастет.

Оксана Самойлова обсудила будущее своей дочери с поклонниками


Звезда рассказала, что часто общается с дочерьми на тему выбора будущей профессии и в целом о том, кем бы они хотели быть. Старшая дочь Ариела, по мнению младшей, преуспевает во всем, будь то танцы, гимнастика, рисование или же шитье. Лея мечтает перенять от нее эти качества и в будущем реализовать себя в любимом деле. Запись содержит снимок Самойловой с младшей дочерью в салоне автомобиля.

Достаточно быстро пост набрал огромное количество лайков, за полчаса более 130 тысяч. Комментариев также было чрезвычайно много, фанаты писали свои варианты будущей профессии Леи. Некоторые из них предположили, что дочь модели станет ветеринаром, балериной, визажистом, а некоторые написали, что феей. Кое-что не вызывало сомнений у подписчиков - девочка станет красоткой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:01

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