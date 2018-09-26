Ляйсан Утяшева поделилась своей «толстой» фотографией и секретами стройности
Ляйсан Утяшева поделилась своей фотографией, на которой она хорошенькая пышка. Спортсменка пояснила, что это фото для неё огромный стимул в поддержании стройности.
По словам Утяшевой, в 19 лет она набрала в весе 30 кг. Снимок, на котором она с такими пышными формами, является для неё самым главным стимулом. Набрались эти килограммы из-за депрессии, которую она заедала. Избавиться от лишнего веса девушке было непросто. Телеведущая считает, что самый главный секрет стройной фигуры – это всегда держать себя в тонусе, не расслабляться, особенно это касается людей, генетически склонных к полноте.
«Конечно же красивая фигура зависит от здорового питания и физических нагрузок. Я советую заниматься около 15 минут в день, уделяя активное внимание проблемным зонам. Волшебной таблетки для стройной фигуры не существует. Ваша красота напрямую зависит от того, сколько усилий будет приложено» - рассказала Ляйсан Утяшева. Для неё это «толстое» фото - главный стимул в поддержании стройной фигуры.
По словам Утяшевой, в 19 лет она набрала в весе 30 кг. Снимок, на котором она с такими пышными формами, является для неё самым главным стимулом. Набрались эти килограммы из-за депрессии, которую она заедала. Избавиться от лишнего веса девушке было непросто. Телеведущая считает, что самый главный секрет стройной фигуры – это всегда держать себя в тонусе, не расслабляться, особенно это касается людей, генетически склонных к полноте.
«Конечно же красивая фигура зависит от здорового питания и физических нагрузок. Я советую заниматься около 15 минут в день, уделяя активное внимание проблемным зонам. Волшебной таблетки для стройной фигуры не существует. Ваша красота напрямую зависит от того, сколько усилий будет приложено» - рассказала Ляйсан Утяшева. Для неё это «толстое» фото - главный стимул в поддержании стройной фигуры.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:50