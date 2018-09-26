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В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на заброшенной стройке

На территории стройки в Приморье найден пропавший мальчик. Информация из сообщений СМИ со ссылкой на данные публикаций в соцсетях.

В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на заброшенной стройке


Произошла трагедия в Фокино 25 сентября. 12-летний школьник не вернулся домой и вечером родители забили тревогу. Волонтеры организовали поиски, которые прошли безуспешно. Только 26 сентября мальчик был найден мертвым на территории старой и заброшенной стройки хлебозавода.

Скорее всего, ребенок упал с одного из этажей недостроенного здания. В результате проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшей трагедии.


 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:28

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