В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на заброшенной стройке
На территории стройки в Приморье найден пропавший мальчик. Информация из сообщений СМИ со ссылкой на данные публикаций в соцсетях.
Произошла трагедия в Фокино 25 сентября. 12-летний школьник не вернулся домой и вечером родители забили тревогу. Волонтеры организовали поиски, которые прошли безуспешно. Только 26 сентября мальчик был найден мертвым на территории старой и заброшенной стройки хлебозавода.
Скорее всего, ребенок упал с одного из этажей недостроенного здания. В результате проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшей трагедии.
Произошла трагедия в Фокино 25 сентября. 12-летний школьник не вернулся домой и вечером родители забили тревогу. Волонтеры организовали поиски, которые прошли безуспешно. Только 26 сентября мальчик был найден мертвым на территории старой и заброшенной стройки хлебозавода.
Скорее всего, ребенок упал с одного из этажей недостроенного здания. В результате проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшей трагедии.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:28