В Приморье пропавшего мальчика нашли мертвым на заброшенной стройке

Произошла трагедия в Фокино 25 сентября. 12-летний школьник не вернулся домой и вечером родители забили тревогу. Волонтеры организовали поиски, которые прошли безуспешно. Только 26 сентября мальчик был найден мертвым на территории старой и заброшенной стройки хлебозавода.Скорее всего, ребенок упал с одного из этажей недостроенного здания. В результате проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшей трагедии.