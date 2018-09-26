Эксперты: Себестоимость комплектующих iPhone XS Max составляет 443 доллара

Сверяя компоненты данных моделей, эксперты проверяли их текущую стоимость, не принимая в расчет прошлогодние цены на запчасти. Кроме того, оценке не подверглась стоимость массовой сборки моделей, бюджет, потраченный на их разработку, а также тестирование различных комплектаций. Стоимость деталей новинки, по мнению специалистов, с учетом единоразовой сборки, а также проверки работоспособности гаджета составляет 443$. Прошлогодняя же модель, с учетом идентичных затрат, оценивается в 395$. Таким образом, при разнице в 48 долларов, цена гаджетов отличается на 100$.Наиболее дорогостоящей частью смартфонов является экран, его стоимость составляет порядка 80$, немного дешевле стоит SoC, а также память, их стоимость 72$ и 64,5$ соответственно. Также стоит напомнить, что во время идентичной проверки стоимости, проведенной в прошлом году над iPhone X, его стоимость составляла 357 долларов. Это связано с ростом цен компонентов.