Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в розовом купальнике
Настя Каменских обнародовала фото, на котором показала стройную фигуру и подтянутые ягодицы. По словам звезды, после интервью и съемок она каждый день старается идти на пляж, совмещая отдых с работой.
«Когда у тебя есть всего пару часов между интервью и съемками, ты сразу стараешься использовать их для отдыха на пляже», - отметила Каменских под снимком. На фото звезда позирует в откровенном бикини на фоне отеля.
Поклонники отметили, что за последний год Настя Каменских сильно похудела, ввиду чего ее фигура стала еще более сексуальной и привлекательной. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков.
«Когда у тебя есть всего пару часов между интервью и съемками, ты сразу стараешься использовать их для отдыха на пляже», - отметила Каменских под снимком. На фото звезда позирует в откровенном бикини на фоне отеля.
Поклонники отметили, что за последний год Настя Каменских сильно похудела, ввиду чего ее фигура стала еще более сексуальной и привлекательной. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:36