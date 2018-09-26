Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в розовом купальнике

«Когда у тебя есть всего пару часов между интервью и съемками, ты сразу стараешься использовать их для отдыха на пляже», - отметила Каменских под снимком. На фото звезда позирует в откровенном бикини на фоне отеля.Поклонники отметили, что за последний год Настя Каменских сильно похудела, ввиду чего ее фигура стала еще более сексуальной и привлекательной. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков.