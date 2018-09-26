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Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в розовом купальнике

Настя Каменских обнародовала фото, на котором показала стройную фигуру и подтянутые ягодицы. По словам звезды, после интервью и съемок она каждый день старается идти на пляж, совмещая отдых с работой.

Настя Каменских показала подтянутые ягодицы в розовом купальнике


«Когда у тебя есть всего пару часов между интервью и съемками, ты сразу стараешься использовать их для отдыха на пляже», - отметила Каменских под снимком. На фото звезда позирует в откровенном бикини на фоне отеля.

Поклонники отметили, что за последний год Настя Каменских сильно похудела, ввиду чего ее фигура стала еще более сексуальной и привлекательной. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:36

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