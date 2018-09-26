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Компания Microsoft выпустила приложения Office 2019 для Mac и Windows

Компания Microsoft сообщила о выпуске приложений Office 2019 для Mac и Windows. Данная информация появилась накануне.

Компания Microsoft выпустила приложения Office 2019 для Mac и Windows


Сообщается, что обновление предназначается для пользователей, не перешедших на Office 365, который обновляется ежемесячно. В данный пакет вошли новые версии таких приложений как Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Visio, Access, Publisher и Project. В обновленную программу вошли все новшества, которые добавлены в Office 365 за последние 3 года. Пользователям с корпоративной лицензией новое приложение Office 2019 уже стало доступно, а для всех остальных новинка появится в ближайшее время.

Ранее в продукте Microsoft была обнаружена уязвимость, которой подвержены практически все пользователи компьютеров, работающих на Windows. Специалисты отмечают, что данная проблема кроется в нулевом дне.


 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:31

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