Компания Microsoft выпустила приложения Office 2019 для Mac и Windows
Компания Microsoft сообщила о выпуске приложений Office 2019 для Mac и Windows. Данная информация появилась накануне.
Сообщается, что обновление предназначается для пользователей, не перешедших на Office 365, который обновляется ежемесячно. В данный пакет вошли новые версии таких приложений как Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Visio, Access, Publisher и Project. В обновленную программу вошли все новшества, которые добавлены в Office 365 за последние 3 года. Пользователям с корпоративной лицензией новое приложение Office 2019 уже стало доступно, а для всех остальных новинка появится в ближайшее время.
Ранее в продукте Microsoft была обнаружена уязвимость, которой подвержены практически все пользователи компьютеров, работающих на Windows. Специалисты отмечают, что данная проблема кроется в нулевом дне.
Сообщается, что обновление предназначается для пользователей, не перешедших на Office 365, который обновляется ежемесячно. В данный пакет вошли новые версии таких приложений как Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Visio, Access, Publisher и Project. В обновленную программу вошли все новшества, которые добавлены в Office 365 за последние 3 года. Пользователям с корпоративной лицензией новое приложение Office 2019 уже стало доступно, а для всех остальных новинка появится в ближайшее время.
Ранее в продукте Microsoft была обнаружена уязвимость, которой подвержены практически все пользователи компьютеров, работающих на Windows. Специалисты отмечают, что данная проблема кроется в нулевом дне.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:31