«Вы больше любите лабрадора, а не дочь!»: Новые семейные снимки Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко жестко раскритиковали хейтеры

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», - написал полузащитник футбольного клуба «Локомотив» в личном инста-блоге.

«Дмитрия, я извиняюсь заранее, конечно же, но все-таки не могу не сказать об этом! А почему ваша малышка лежит отдельно от вас? Лучше бы вы собаку на том месте оставили, а ребенка взяли на руки! Невозможно просто спокойно смотреть на это! Сразу же бросается в глаза то, что ваша семье это собака и модель, а малышка, как приложение смотрится! Очень разочарована!», «У меня сложилось такое ощущение, что вы больше с Настей любите своего лабрадора, а не новорожденную малышку! Как так можно? Ребенок где-то там лежит, а они с собакой греются у камина?! Ужасс просто!», «Очень неприятно, что пупсик отдельно! Разве вам самим не видно, что фото ужасное?! Нельзя так с малышкой!», - продолжают активно писать недоброжелатели Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова в Сети.

«Правильно Дмитрий и Анастасия сделали! Что вы начинаете то? Они не стали дергать малышку ради очередной фотографии в Инстаграм! Что же вы за люди?», «А мне очень понравилась фотография! Обожаю вашу семью! Сразу же понятно, что это не фотосессия, не очередная постановка ради красивого кадра! Счастья и благополучия вашей семье!», «Анастасия и Дмитрий знают лучше всех, как будет хорошо их малышке! Не нужно лезть в чужую семью! Не зря в народе говорят, что чужая семья – темный лес!», - вовсю заступаются за Тарасова и Костенко их верные поклонники.

«Ехала уже за картошкой фри и чизбургером, но поняла, что на момент ГВ это было бы очень эгоистично и передумала», – рассказала супруга Тарасова в личном инста-блоге.

«Ребята, спасибо вам двоим за то, что взяли на себя большую ответственность и мы, в свою очередь, рады, что доверили вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса под надежными крыльями ангела-хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно», - написал Дмитрий Тарасов в личном инста-блоге.

«Я оказался на своем мероприятии, у меня были крестины дочери. А какое мероприятие было? У меня был прекрасный день, мы крестили дочку нашу и поехали отметить это событие всей семьей», - заявил Дмитрий Тарасов на вопрос репортеров о том, знал ли он о присутствии своей жены Ольги Бузовой в ресторане «Чайка».

Ни для кого не является секретом, что в последнее время 31-летний футболист Дмитрий Тарасов и 24-летняя модель Анастасия Костенко довольно часто делятся с преданными поклонниками свежими снимками своей новорожденной дочери Миланы. Тем не менее, как оказалось, новые семейные фото знаменитостей не оправдали надежд их верных фанатов.Стоит напомнить, что в середине лета этого года Дмитрий Тарасов в очередной раз стал счастливым папой. Нынешняя супруга российского спортсмена подарила мужчине еще одну дочку, которую они назвали Миланой. В отличие от многочисленных звезд, Анастасия Костенко и Дмитрий решили не скрывать новорожденную малышку от поклонников.Практически с первых минут появления на свет Миланы звездная парочка вовсю принялась публиковать у себя на страничках в социальной сети Instagram фотографии наследницы. А несколько часов назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились с фанатами новой порцией семейных кадров, которые вызвали у интернет-пользователей весьма неоднозначную реакцию.Заметим, что спустя несколько минут Анастасия Костенко также разместила этот снимок у себя на страничке в социальной сети Instagram. Несмотря на то, что свежая семейная фотография Тарасовых многим фолловерам показалась довольно милой, далеко не все пользователи Сети оценили снимок у камина с любимым белым лабрадором Тарой и наследницей Миланой, которой совсем скоро исполнится три месяца.Нужно сказать, что недоброжелатели звездного семейства Тарасовых-Костенко в пух и прах раскритиковали факт того, что Дмитрий обнимает свою супругу и собаку, в тот момент, когда его малышка лежит вдалеке от него.Как бы там ни было, но нашлись и те, кто все-таки заступился за молодых родителей. Один за другим они принялись вовсю защищать Дмитрия и Анастасию, заявляя, что звездная парочка поступила правильно, что не стала тревожить маленькую Милану, которая сладко спит на тепленьком одеяле, ради очередной свежей фотографии для Instagram.Стоит отметить, что недавно Анастасия Костенко рассказала своим фанатам о том, что решила отказаться от различных смесей для кормления малышки. По словам модели, она кормит Милану исключительно грудью, из-за чего ей пришлось отказать себе во вредной еде.Тем не менее, как выяснилось, многие интернет-пользователи не поверили в то, что Костенко говорит правду своим фанатам. Вероятней всего, что именно поэтому спустя несколько часов после признаний своей любимой супруги Дмитрий Тарасов поделился кадром, на котором отчетливо видно, как молодая мамочка кормит новорожденную малышку грудью.Примечательным является еще и тот факт, что после развода с Ольгой Бузовой футболист не единожды заявлял журналистам и фанатам, что не планирует больше выставлять свою жизнь напоказ и жить ради огромнейшего количества комментариев или лайков. Однако сейчас Тарасов буквально каждый день доказывает всем обратное.К примеру, более недели назад звездное семейство крестило малышку Милану. Практически в первые минуты после таинства Дмитрий поспешил опубликовать у себя на страничке в социальной сети Instagram фотографии с крестин, под которыми он рассказал интернет-пользователям, кто стал крестным отцом и крестной мамой его наследницы.После таинства семейство Тарасовых-Костенко в компании своих самых близких друзей отправились праздновать такое важное событие в один из лучших ресторанов столицы – «Чайка». Как оказалось, в то самое время в заведении у бывшей супруги Дмитрия проходила пресс-конференция. Заметим, что многие недоброжелатели спортсмена до сих пор уверены в том, что футболист все подстроил.Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова прожили в законном «счастливом» браке чуть больше четырех лет. По словам поющей телеведущей, причиной развода стала измена спортсмена с молоденькой моделью Анастасией Костенко. В свою очередь сам футболист по-прежнему заявляет, что начал встречаться с нынешней супругой после развода с ведущей реалити-шоу «Дом-2».