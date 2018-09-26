"Новый терминатор": В Пятигорске голый молодой человек искал одежду на улицах
В Ставропольском крае в городе Пятигорск был замечен голый молодой человек, разгуливающий по улицам в поиске одежды. Фото парня местные жители выложили в интернет.
Группа пользователей города Пятигорска в социальной сети произвела фурор последней выставленной фотографией молодого парня. Под снимком автор оставил комментарий: - «Он ходил голый по улицам Пятигорска в поисках одежды. Этот момент напомнил мне известную сцену из фильма «Терминатор». Наверное, у него так проявляется осеннее настроение».
Оставляемые комментарии пользователями Сети говорят о том, что в этом районе города-курорта такое «настроение» часто наблюдается из-за наркотиков. Недавно в Пятигорске видели молодого человека, евшего землю с клумбы.
Группа пользователей города Пятигорска в социальной сети произвела фурор последней выставленной фотографией молодого парня. Под снимком автор оставил комментарий: - «Он ходил голый по улицам Пятигорска в поисках одежды. Этот момент напомнил мне известную сцену из фильма «Терминатор». Наверное, у него так проявляется осеннее настроение».
Оставляемые комментарии пользователями Сети говорят о том, что в этом районе города-курорта такое «настроение» часто наблюдается из-за наркотиков. Недавно в Пятигорске видели молодого человека, евшего землю с клумбы.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:25