"Новый терминатор": В Пятигорске голый молодой человек искал одежду на улицах

Группа пользователей города Пятигорска в социальной сети произвела фурор последней выставленной фотографией молодого парня. Под снимком автор оставил комментарий: - «Он ходил голый по улицам Пятигорска в поисках одежды. Этот момент напомнил мне известную сцену из фильма «Терминатор». Наверное, у него так проявляется осеннее настроение».Оставляемые комментарии пользователями Сети говорят о том, что в этом районе города-курорта такое «настроение» часто наблюдается из-за наркотиков. Недавно в Пятигорске видели молодого человека, евшего землю с клумбы.