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Летающий автомобиль Transition готовится к выходу в продажу в октябре

Уже в октябре появится возможность сделать предварительный заказ летающего китайского автомобиля Transition. В открытую продажу транспортное средство компании Terrafugia поступит только в 2019 году, однако стоит отметить, что автомобиль пока не прошел необходимую сертификацию.

Летающий автомобиль Transition готовится к выходу в продажу в октябре


Transition является двухместным летающим автомобилем с крыльями. Благодаря наличию гибридного двигателя машину можно заправлять как топливом, так и заряжать от электросети. Производитель отмечает, что для использования их автомобиля необходима взлетно-посадочная полоса. Transition способен разогнаться до 160 км\ч, а одной заправки ему хватит на преодоление 640 км.

Компания Terrafugia, основанная в 2006 году, сейчас принадлежит крупному китайскому концерну Geely. По словам представителя компании, для прохождения сертификации необходимо протестировать программное обеспечение, чем в данный момент занимаются программисты Terrafugia на площадке арендуемого аэропорта Nashua в Нью-Гэмпшире.

Начальная цена Transition пока официально не объявлена, но эксперты считают, что летающий автомобиль обойдется покупателю в 300 000 долларов.


 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 23:31

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