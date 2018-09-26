Летающий автомобиль Transition готовится к выходу в продажу в октябре

Transition является двухместным летающим автомобилем с крыльями. Благодаря наличию гибридного двигателя машину можно заправлять как топливом, так и заряжать от электросети. Производитель отмечает, что для использования их автомобиля необходима взлетно-посадочная полоса. Transition способен разогнаться до 160 км\ч, а одной заправки ему хватит на преодоление 640 км.Компания Terrafugia, основанная в 2006 году, сейчас принадлежит крупному китайскому концерну Geely. По словам представителя компании, для прохождения сертификации необходимо протестировать программное обеспечение, чем в данный момент занимаются программисты Terrafugia на площадке арендуемого аэропорта Nashua в Нью-Гэмпшире.Начальная цена Transition пока официально не объявлена, но эксперты считают, что летающий автомобиль обойдется покупателю в 300 000 долларов.