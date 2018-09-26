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Владимир Березин поделился своими воспоминаниями об Иосифе Кобзоне

Своими воспоминаниями об Иосифе Кобзоне поделился ведущий Владимир Березин. Рассказал он, что танцовщик Махмуд Эсамбаев когда-то велел ему учиться у Кобзона и обращаться в случае непредвиденных проблем.

Владимир Березин поделился своими воспоминаниями об Иосифе Кобзоне


Березин рассказал, Кобзон его научил никогда не садиться в концертном костюме за кулисами, так не будет повреждена стрелка на брюках. Главное правило касается того, что жизнь в итоге всех выравнивает, независимо от достигнутых высот. Березин привел пример из жизни, когда тяжело болевший Кобзон отказался ехать на специально поданном ему автомобиле из Симферополя в Севастополь, поехал он с артистами в автобусе и рассказывал анекдоты и истории из жизни всю дорогу.

Владимир Березин сравнил уход Кобзона с паданием кремлевской звезды. Есть кремль и шпиль, а звезды на них нет. Получается - «Смотреть с восторгом снизу вверх больше не на что».


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:00

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