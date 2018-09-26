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Лобода поразила поклонников "голым" видео для таинственного мужчины

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети видеоролик, в котором демонстрирует свои ноги, а также напевает песню “Текила-любовь”. Запись подписана словосочетанием “For you…” и, по всей видимости, предназначена определенному человеку.

Лобода поразила поклонников "голым" видео для таинственного мужчины


Как известно, на данный момент певица часто дает концерты, однако достоверных сведений о ее возлюбленном нет. Сама Лобода уходит от ответа касательно отца своего ребенка, в связи с чем некоторые СМИ предпринимают попытки самостоятельно вычислить его. По некоторым данным, отцом может быть певец группы Rammstein Тилль Линдеманн. На это указывает знакомство певцов в 20017 году во время фестиваля “ЖАРА”, проходившего в Баку. Запись, по мнению некоторых обозревателей, содержит сексуальный подтекст.

С учетом того, что подпись на английском языке, можно сделать ошибочный вывод о том, что запись для американца. Стоит помнить, что немалая часть населения России от 20 до 40 лет достаточно неплохо знает английский, как и жители Германии, в связи с чем послание может быть адресовано кому угодно. В тоже время, подпись на немецком языке была бы чрезвычайно прямым намеком на связь певицы с Линдеманном.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:58

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