Лобода поразила поклонников "голым" видео для таинственного мужчины

Как известно, на данный момент певица часто дает концерты, однако достоверных сведений о ее возлюбленном нет. Сама Лобода уходит от ответа касательно отца своего ребенка, в связи с чем некоторые СМИ предпринимают попытки самостоятельно вычислить его. По некоторым данным, отцом может быть певец группы Rammstein Тилль Линдеманн. На это указывает знакомство певцов в 20017 году во время фестиваля “ЖАРА”, проходившего в Баку. Запись, по мнению некоторых обозревателей, содержит сексуальный подтекст.С учетом того, что подпись на английском языке, можно сделать ошибочный вывод о том, что запись для американца. Стоит помнить, что немалая часть населения России от 20 до 40 лет достаточно неплохо знает английский, как и жители Германии, в связи с чем послание может быть адресовано кому угодно. В тоже время, подпись на немецком языке была бы чрезвычайно прямым намеком на связь певицы с Линдеманном.