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Тесс Холидей обнародовала полностью обнаженное фото

Тесс Холидей обнародовала полностью обнаженное фото на своей странице в Instagram. На снимке модель позирует без одежды, лежа на скошенном сене.

Тесс Холидей обнародовала полностью обнаженное фото


Холидей в подписи к фотографии отметила, что ранее никогда не фотографировалась полностью обнаженной, ввиду чего новый опыт для нее стал причиной стресса. Несмотря на это, работа профессионального фотографа позволила ей не волноваться и полностью войти в тематический образ.

«Мое тело всегда было для меня зоной войны, но после такой фотосессии я уже не переживают ни о чем. Надеюсь, что своим примером я показала, что красота может быть разной», - рассказал Холидей под снимком. Многие поклонники модели назвали ее «эталоном современной сексуальности». За считанные минуты публикация собрала более 100 тысяч лайков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:33

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