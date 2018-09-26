Тесс Холидей обнародовала полностью обнаженное фото

Холидей в подписи к фотографии отметила, что ранее никогда не фотографировалась полностью обнаженной, ввиду чего новый опыт для нее стал причиной стресса. Несмотря на это, работа профессионального фотографа позволила ей не волноваться и полностью войти в тематический образ.«Мое тело всегда было для меня зоной войны, но после такой фотосессии я уже не переживают ни о чем. Надеюсь, что своим примером я показала, что красота может быть разной», - рассказал Холидей под снимком. Многие поклонники модели назвали ее «эталоном современной сексуальности». За считанные минуты публикация собрала более 100 тысяч лайков.