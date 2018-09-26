Смартфон Apple iPhone XR может стать дефицитным

В Pegatron появилось большое количество брака, в связи с этим Apple решила перебросить заказы на iPhone XR другой компании. В настоящее время производитель Foxconn имеет уже 60% заказов на бюджетный смартфон iPhone XR. Компания Pegatron имеет только 30% от заказов на данную новинку. Также сообщается об еще одной проблеме, которая связана с производством нового iPhone XR.Ранее пользователи iPhone XS и XS Max пожаловались на проблему при работе в Интернете, а именно на слабый сигнал Wi-Fi и нестабильную сотовую связь своих смартфонов.