Смартфон Apple iPhone XR может стать дефицитным
Эксперты прогнозируют, что смартфон iPhone XR может стать дефицитным. случится это из-за весьма большой нагрузки, с которой столкнулся производитель комплектующих для Apple. Компания Pegatron не справляется с огромным объемом заказов из-за спроса на новинку.
В Pegatron появилось большое количество брака, в связи с этим Apple решила перебросить заказы на iPhone XR другой компании. В настоящее время производитель Foxconn имеет уже 60% заказов на бюджетный смартфон iPhone XR. Компания Pegatron имеет только 30% от заказов на данную новинку. Также сообщается об еще одной проблеме, которая связана с производством нового iPhone XR.
Ранее пользователи iPhone XS и XS Max пожаловались на проблему при работе в Интернете, а именно на слабый сигнал Wi-Fi и нестабильную сотовую связь своих смартфонов.
В Pegatron появилось большое количество брака, в связи с этим Apple решила перебросить заказы на iPhone XR другой компании. В настоящее время производитель Foxconn имеет уже 60% заказов на бюджетный смартфон iPhone XR. Компания Pegatron имеет только 30% от заказов на данную новинку. Также сообщается об еще одной проблеме, которая связана с производством нового iPhone XR.
Ранее пользователи iPhone XS и XS Max пожаловались на проблему при работе в Интернете, а именно на слабый сигнал Wi-Fi и нестабильную сотовую связь своих смартфонов.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37