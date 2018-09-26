В Санкт-Петербурге мужчину ранили в живот при неизвестных обстоятельствах

В ночь, с 25 на 26 сентября, в 00 ч. 20 мин. произошло происшествие, в результате которого в Мариинскую больницу был доставлен гражданин, 1976 года рождения, с проникающими ранениями в области живота.Пострадавшего забрала карета «Скорой помощи» с Литейного проспекта от дома №48. О поступлении тяжело-раненного медики сообщили в полицию телефонограммой. Врачи запретили его опрашивать из-за степени тяжести травмы.Известно, что камера видео-наблюдения возле дома на Литейном проспекте отсутствует. Полиция ведёт расследование и выясняет обстоятельства случившегося.